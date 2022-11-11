«Не давайте врагу повода для радости». Медведев расфантазировался о новом захвате Херсона 11 ноября, 14:54 Дмитрий Медведев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Один из самых жалких представителей кремлевского режима Дмитрий Медведев призвал россиян не паниковать из-за отступления их армии из Херсона, поскольку это «дает повод для радости врагу».

Об этом он написал в Telegram.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всу вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет», — говорится в сообщении.

Видео дня

Медведев призвал россиян не давать «повод для радости врагу ближнему и дальнему» и чаще напоминать всем о «величии и безграничности русского мира».

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.



При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.



В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.



Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.



При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

