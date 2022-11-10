Уже в Херсонском районе: ВСУ освободили Киселевку — видео

10 ноября, 15:13
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Киселевка находится в около 15 км от Херсона (Фото:vedhiytip/Twitter)

Киселевка находится в около 15 км от Херсона (Фото:vedhiytip/Twitter)

С началом бегства российских оккупантов на южном направлении Силы обороны все ближе подбираются к Херсону и уже находятся непосредственно в его районе.

В четверг, 10 ноября, блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил об освобождении Киселевки, которая находится в около 15 километрах от областного центра.

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Кроме того, он также обнародовал видео, снятое бойцами 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода возле ее сельсовета.

Видео дня

Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождением бойцами ВСУ стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

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Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины

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