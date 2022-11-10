Уже в Херсонском районе: ВСУ освободили Киселевку — видео
Киселевка находится в около 15 км от Херсона (Фото:vedhiytip/Twitter)
С началом бегства российских оккупантов на южном направлении Силы обороны все ближе подбираются к Херсону и уже находятся непосредственно в его районе.
В четверг, 10 ноября, блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил об освобождении Киселевки, которая находится в около 15 километрах от областного центра.
Кроме того, он также обнародовал видео, снятое бойцами 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода возле ее сельсовета.
Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождением бойцами ВСУ стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.
Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.
При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.