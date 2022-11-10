Жены и матери мобилизованных россиян едут на границу с Украиной, чтобы вернуть их — видео

10 ноября, 10:28
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Женщины жалуются, что обращения к властям не дают никакого результата (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

Женщины жалуются, что обращения к властям не дают никакого результата (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

На границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватово в Луганской области.

Как сообщает BBC Украина, женщины требуют вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых те служат, несут огромные потери, а командование не разрешает им отступать под угрозой расстрела.

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https://twitter.com/SobolLubov/status/1590326549999652870

Вероятно, речь идет о мобилизованных, отправленных в Луганскую область из двух учебных центров в Воронеже, которые оказались в зоне ожесточенных боев в районе Сватово и Макеевки, несмотря на заверение руководства ВС РФ, что новоприбывших разместят на второй-третьей линии обороны, а не на передовой.

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«Их разбросали по всей линии от Харьковского до Макеевского направления. Он звонил позавчера, они от передовой ушли, спрятались в какую-то деревню и оттуда выйти не могут, потому что их блокпосты просто не пропускают. Им угрожают сразу расстрелом», — заявила жена одного из оккупантов.

Ее рассказ во многом повторяет то, что говорят родственники других мобилизованных, оказавшихся на этом участке фронта. Солдаты, вооруженные только автоматами, постоянно находятся под огнем артиллерии и не в состоянии противостоять украинским военным.

https://twitter.com/wartranslated/status/1590450412762824704

При этом на 150 человек у них всего один мобильный телефон, с которого каждый может разговаривать с родными всего минуту-полторы.

«Он звонил, говорит: „Я жив. Пока жив“. Я у него спросила: „Вы когда хоть там ели, пили?“ Он говорит: „Последний раз три дня назад воду мы пили“», — рассказала женщина.

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Еще одна из жен резервистов пожаловалась, что попытки достучаться к кому-то из представителей власти не дают никакого результата, а обращения с требованием разрешить солдатам выйти из зоны боевых действий лишь все усугубляет, поскольку «по кому поданы такие заявки, сразу же будут объявлены дезертирами».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=KONJB0Qtrfs&feature=emb_title

По словам другой женщины, из роты, отправленной на передовую сразу же по прибытии в Луганскую область, в расположение части вернулись семь человек.

«После этого ротный связал этим семерым руки, нарисовал (на лбу) кресты зеленой краской и начал их бить, назвал дезертирами. Затем он забрал этих семерых, и больше этих людей никто не видел», — сообщила она, добавив, что мобилизованных используют как пушечное мясо, чтобы вызывать на них огонь ВСУ, раскрывая таким образом огневые точки украинских военных.

https://mobile.twitter.com/SergAibertich/status/1590571444538601473
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Луганская область Российские военные Сватово Война России против Украины

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