Жены и матери мобилизованных россиян едут на границу с Украиной, чтобы вернуть их — видео 10 ноября, 10:28 Женщины жалуются, что обращения к властям не дают никакого результата (Фото:Скриншот видео SergAibertich/Twitter)

На границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватово в Луганской области.

Как сообщает BBC Украина, женщины требуют вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых те служат, несут огромные потери, а командование не разрешает им отступать под угрозой расстрела.

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Вероятно, речь идет о мобилизованных, отправленных в Луганскую область из двух учебных центров в Воронеже, которые оказались в зоне ожесточенных боев в районе Сватово и Макеевки, несмотря на заверение руководства ВС РФ, что новоприбывших разместят на второй-третьей линии обороны, а не на передовой.

«Их разбросали по всей линии от Харьковского до Макеевского направления. Он звонил позавчера, они от передовой ушли, спрятались в какую-то деревню и оттуда выйти не могут, потому что их блокпосты просто не пропускают. Им угрожают сразу расстрелом», — заявила жена одного из оккупантов.

Ее рассказ во многом повторяет то, что говорят родственники других мобилизованных, оказавшихся на этом участке фронта. Солдаты, вооруженные только автоматами, постоянно находятся под огнем артиллерии и не в состоянии противостоять украинским военным.

При этом на 150 человек у них всего один мобильный телефон, с которого каждый может разговаривать с родными всего минуту-полторы.

«Он звонил, говорит: „Я жив. Пока жив“. Я у него спросила: „Вы когда хоть там ели, пили?“ Он говорит: „Последний раз три дня назад воду мы пили“», — рассказала женщина.

Еще одна из жен резервистов пожаловалась, что попытки достучаться к кому-то из представителей власти не дают никакого результата, а обращения с требованием разрешить солдатам выйти из зоны боевых действий лишь все усугубляет, поскольку «по кому поданы такие заявки, сразу же будут объявлены дезертирами».

По словам другой женщины, из роты, отправленной на передовую сразу же по прибытии в Луганскую область, в расположение части вернулись семь человек.

«После этого ротный связал этим семерым руки, нарисовал (на лбу) кресты зеленой краской и начал их бить, назвал дезертирами. Затем он забрал этих семерых, и больше этих людей никто не видел», — сообщила она, добавив, что мобилизованных используют как пушечное мясо, чтобы вызывать на них огонь ВСУ, раскрывая таким образом огневые точки украинских военных.