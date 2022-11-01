Кремлевский шут в отчаянии: Медведев угрожает ядерным ударом за освобождение Украиной своих земель 1 ноября, 17:28 Дмитрий Медведев заявил, что ядерный удар РФ якобы часть плана Украины и ее союзников (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Один из самых жалких представителей кремлевского режима Дмитрий Медведев решил напомнить о своем существовании и снова устроил истерику в соцсетях, угрожая Украине ядерным оружием.

Во вторник, 1 ноября, он опубликовал пост, в котором повторил нарративы российского диктатора Владимира Путина в более прямолинейной форме, которую тот пока не готов себе позволить, ограничиваясь "намеками".

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По словам Медведева, победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и, чтобы не допустить такого развития событий она может пойти на крайние меры.

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п. 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — пригрозил он у себя в Telegram-канале.

При этом, ничуть не смущаясь зашкаливающего уровня бредовости своих заявлений, Медведев добавил, что ядерный удар по Украине — это якобы именно то, что она планирует вместе со своими западными партнерами.

«Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне», — подытожил «кремлевский шут».

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Новые угрозы Медведева были обнародованы на фоне провалов РФ в Украине, а также эвакуации ее коллаборантов и части военной группировки в Херсонской области на левый берег Днепра, что вызывает очень острую реакцию в российском обществе.