«Продвигаемся дальше». Бойцы ВСУ освободили Борозенское в Херсонской области

10 ноября, 15:33
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Украинские защитники вошли в Борозенское (Фото:Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна)

Украинские защитники вошли в Борозенское (Фото:Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна)

Украинские военнослужащие освободили населенный пункт Борозенское в Херсонской области. Он находится в 122 километрах от Херсона.

Об этом сообщает Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна на своей странице в Facebook.

«Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг», — говорится в сообщении.

Видео дня

Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна
Фото: Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна

10 ноября украинские защитники освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области. Под контроль Украины перешли Киселевка и Брускинское. Также в Николаевской области под контроль Украины перешла Снигиревка.

https://www.youtube.com/embed/rOiI6AAnm3E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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