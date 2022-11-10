Освобождение Херсонской области: украинские военные зашли в Брускинское — видео

10 ноября, 14:52
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Украинские военнослужащие вошли в Брускинское 9 ноября (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военнослужащие вошли в Брускинское 9 ноября (Фото:Коллаж НВ)

На фоне бегства российской армии в Херсонской области украинские военные освободили и взяли под свой контроль село Брускинское Великоалександровского района.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Telegram-канале Оперативний ЗСУ в четверг, 10 ноября.

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Судя по комментариям украинских бойцов, опубликованные кадры были сняты еще накануне.

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«Все буде Украина!» — отметил один из освободителей.

Напомним, что в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождением бойцами ВСУ стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

https://www.youtube.com/embed/1WtomDb-Wjw

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

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При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины

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