Бегство РФ из Херсона: возле Кремля задержали мужчину с плакатом «Предатели, прое*али все» 10 ноября, 13:35 Недовольство москвича было вызвано позорным провалом руководства РФ (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev)

В среду, 9 ноября, после официального признания бегства ВС РФ из Херсона, возле Кремля в Москве задержали местного жителя обвинявшего российские власти в предательстве.

Об этом рассказали в Telegram-канале ASTRA.

Как сообщается, в руках 61-летний мужчина держал плакат с надписью «Предатели, прое*али все», за что сразу же был задержан силовиками и доставлен в Тверское ОМВД.

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Там на него были составлены сразу два административных протокола. Первый — «за дискредитацию армии РФ», а второй — «за нарушение порядка проведения пикета».

Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии и освобождением бойцами ВСУ стратегически важной Снигиревки минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.



Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.