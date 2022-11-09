«Настораживает и напрягает». Зачем Россия публично заявила об отступлении из Херсона и как может этим воспользоваться — экс-сотрудник СБУ 9 ноября, 20:04 Эксклюзив НВ Украинский защитник южного направления на позиции (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / Facebook)

Военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Радио НВ предостерег украинцев от излишней эйфории об освобождении Херсона на фоне приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск оккупантов за Днепр, ведь есть факты, которые настораживают.

«Очень много вещей, которые им не присущи. Образ мышления, способ действий россиян за последние девять месяцев… Они так не делали никогда. Чего они взялись бросать Херсон — единственный областной центр, [который им удалось захватить]. <...> Месяц назад они были в Кремле, в Георгиевском зале, клялись, что „Херсон навеки с Россией“, а здесь они его так бросают. Действительно, это меня очень напрягает», — считает Ступак.

Видео дня

Россияне, по мнению эксперта, могут ввести в заблуждение ВСУ и воспользоваться ситуацией:

«Я бы на месте россиян разыграл такую карту. Переодел бы свои профессиональные войска в гражданскую одежду. Заходят украинские войска, гражданские по ним начинают стрелять. Это, во-первых, дезорганизует наши войска. <...> Здесь подтягиваются российские военкоры, которые снимают „классную“ картинку, что "ВСУ убивают гражданских"».

А уж этот пропагандистский успех, по мнению Ступака, Россия способна и дальше развивать:

«Еще можно разыграть такую карту, что это уже не война России против Украины, а гражданская война. И продать эту историю с помощью продажных политиков, политологов, других в Европе, США [со словами]: "Как так? Вы помогаете гражданской войне? Сражается друг против друга один народ, регулярные войска убивают своих же. Как это? Вы будете давать им оружие?“. Это может спровоцировать [сомнения] у европейцев, американцев».

Если же масштабное отступление армии РФ действительно будет происходить, по словам эксперта, об этом станет известно благодаря украинской и западным разведкам, а также спутниковым снимкам.

«Если они преследуют цель забрать свою технику, то им же нужно ее как-то вывозить. За девять месяцев они должны были затащить туда несколько сотен единиц (а то и тысяч) разнообразной техники. Ее нужно вывозить. Они же не будут ее бросать, если так заранее было анонсировано. За последние две недели американцы должны были бы увидеть масштабные передвижения в другую сторону. И должны были быть, по меньшей мере, какие-то публикации, сливы информации от американских спецслужб в американские масс-медиа, что «видим движение техники в обратном направлении — с правого на левый берег». Исправьте меня, но я не видел таких сообщений».