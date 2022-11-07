«Выжили 30 из 500». Что произошло с мобилизованными оккупантами под Сватово — рассказывает российский журналист 7 ноября, 21:50 Эксклюзив НВ Украинская установка Град на границе между Харьковской и Луганской областями, 3 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Кремль бросил без какой-либо подготовки на линию фронта сотни мобилизованных россиян для удерживания оккупированных территорий в Луганской области, рассказал Радио НВ Алексей Левченко, российский журналист, заместитель главного редактора издания Вёрстка.

— Первое, что хочу спросить: если я правильно понимаю, есть два человека, которые вашему изданию сообщали о том, что произошло под Макеевкой и в Сватовском районе Луганской области. Могли бы вы о них рассказать, что это за люди, что они вам рассказали?

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— Я бы сказал, что не два, на сегодня больше людей, два — это именно те солдаты, военные, которые там оказались, мобилизованные. Но также мы поговорили с довольно большим количеством родственников и продолжаем это делать, потому что хотим установить полную и точную картину. Если говорить о том, что нам удалось установить, мы совершенно точно можем установить, что в район Сватово направлялось много групп мобилизованных.

Просто вчера нам стало известно, причем мы стали заниматься конкретно этой историей потому, что была группа мобилизованных из Воронежской области, чьи родственники вышли и публично сказали, пришли к властям и стали требовать, чтобы их вернули.

Поэтому это было замечено. Но на самом деле и до этого большие группы мобилизованных отправлялись под Сватово и уже были свидетельства о больших жертвах, что мобилизованных используют на передовой как пушечное мясо.

Почему родственники недовольны? Потому что всем же пообещали, что мобилизованные сидят в тылу, а на передовой воюют контрактники, добровольцы, кто-то там еще. А в итоге на самом деле все это оказалось враньем, как обычно.

Мы нашли действительно двоих солдат, и важно, что нам удалось верифицировать, что это военные люди, а не кто-то там, они действительно были мобилизованы в октябре, отправлены на передовую. И согласно их рассказу, в начале ноября, с 1 на 2 ноября, они попали под сильный обстрел. У них был батальон 500 с лишним человек, осталась небольшая группа из 30 человек, которая сейчас разбрелась.

Кто-то добрался до Белгородской области, кто-то где-то в Луганской области. Насколько точна цифра, один из солдат, Алексей Агафонов, рассказывает, что возможно больше 500 погибших. Здесь нам сложно говорить, так это или нет, потому что понятно, что и ему на передовой, наверное, тоже сложно оценить реальный масштаб потерь, он просто видит, что он большой, видит, что из его сослуживцев осталось очень мало людей.