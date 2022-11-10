Снигиревка вернулась под контроль Украины 10 ноября, 10:54 Украинские военные вошли в Снигиревку (Фото:Николаевская областная прокуратура)

Украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка в Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

Еще в ночь на четверг, 10 ноября, аналитики Deep State сообщали в Telegram, что «аналогично как и в Давыдовом Броде месяц назад, враг покинул Снигиревку в темное время суток».

Видео дня

Днем 10 ноября в Сети появилось видео с украинскими военными в Снигиревке.

«Сегодня, 10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снегиревка силами 131-го Отдельного разведывательного батальона», — сказал военнослужащий на видео.



Первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября.

Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон.

Снигиревка является одним из ключевых населенных пунктов. Она является удобным плацдармом на берегу реки Ингулец. Также это важный железнодорожный узел.



Снигиревка находилась под контролем российских захватчиков с марта 2022 года. Для удержания города ВС РФ стянули туда значительные силы и укрепили оборону фортификационными сооружениями.

