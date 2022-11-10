ВСУ освободили 41 населенный пункт на юге страны — Зеленский 10 ноября, 22:08 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны освободили 41 населенный пункт.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Также президент подтвердил, что ВСУ освободили Калиновской, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Зеленский уточнил, что в эти населенные пункты уже вошла полиция и проводятся стабилизационные мероприятия.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже заявил, что оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, и хотят сделать его «городом смерти».

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.