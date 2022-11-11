«Это все Шойгу и Суровикин». В Кремле пытаются снять с Путина ответственность за позорное бегство РФ из Херсон

11 ноября, 11:48
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Владимир Путин решил дистанцироваться от позора российских военных (Фото:Maxim Blinov/REUTERS)

Владимир Путин решил дистанцироваться от позора российских военных (Фото:Maxim Blinov/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин решил возложить всю ответственность за провал в Украине на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными силами Сергея Суровикина.

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Таким образом он решил дистанцироваться от позорного бегства ВС РФ из Херсона под натиском контрнаступления ВСУ.

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В частности, пресс-секретарь главы кремлевский режим Дмитрий Песков отказался комментировать предстоящую потерю города и эвакуацию российских войск на левый берег Днепра, призвав обращаться с этим вопросом в минобороны.

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«Это предложение Суровикина и решение Шойгу», — заявил спикер Путина.

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Что касается негативных оценок со стороны аналитиков по поводу решения сбежать их Херсона, то Песков заявил российским пропагандистам, что экспертов много, а мнения у них разные.

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На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

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При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

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В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Сергей Шойгу Херсон Дмитрий Песков Контрнаступление Война России против Украины Сергей Суровикин

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