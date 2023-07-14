ЧВК Вагнер юридически не существует — Путин 14 июля, 01:44 Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Юридически в РФ военные частные компании, в том числе Вагнер, не существуют. Он считает, что в ситуации вокруг ЧВК Вагнер все «очень просто и очевидно для российского общества».

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишет Коммерсант.



«Ну так ЧВК Вагнер не существует!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, сохранится ли эта компания как боевая единица. Диктатор отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет».

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«Группа [Вагнер — ред.] есть, но юридически не существует… Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — сказал Путин.

По его словам, в ситуации вокруг ЧВК Вагнер все «очень просто и очевидно для российского общества».

«Рядовые бойцы Вагнера воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», — сказал Путин.

Бунт Евгения Пригожина — что известно

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже находится в Беларуси.

7 июля журналист FT Стивен Бернард опубликовал карту маршрутов самолета главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после его провального мятежа.

Во вторник, 11 июля, мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщил, что личный самолет Пригожина приземлился уже в третий раз в Минске со времени неудачного бунта.

11 июля пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, будут обучать белорусов вести бои.

В четверг, 12 июля, российское издание Проект со ссылкой на два источника в окружении Евгения Пригожина заявило, что тяжелое онкологическое заболевание владельца ЧВК Вагнера могло заставить его начать бунт.