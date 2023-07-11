Прибывшие в Беларусь боевики Вагнера будут обучать белорусов вести бои 11 июля, 14:46 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прибывшие в Беларусь боевики ЧВК Вагнера будут обучать белорусов вести бои.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В белорусском ведомстве заявили, что сейчас полигоны ВС Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военных Беларуси и РФ.

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В министерстве добавили, что после прибытия «вагнеровцев», их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и «взаимного обмена опытом», «особое внимание» уделят «приемам и способам ведения боевых действий» белорусской армией.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.