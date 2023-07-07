Журналист опубликовал карту перелетов Пригожина после неудачного бунта 7 июля, 17:34 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Журналист газеты Financial Times Стивен Бернард опубликовал карту маршрутов самолета главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после его провального «бунта» 24 июня.

Журналист написал в Twitter, что, судя по данным сервиса Flightradar24, самолет Пригожина летал по территории страны-агрессора России (из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и назад, из Санкт-Петербурга в Москву и так далее), в Беларусь и из Беларуси.



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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного российского бизнесмена сообщала, что Пригожин после попытки «мятежа» вернулся из Беларуси в Санкт-Петербург, чтобы забрать деньги и оружие, изъятые спецслужбами страны-агрессора.

«Это не конец Пригожина. Они вернули ему все деньги. Более того, сегодня [6 июля] они даже вернули ему его наградной пистолет Глок и другое оружие. Он пришел за ним лично», — утверждал собеседник WP.



После неудачного однодневного бунта Евгения Пригожина и боевиков Вагнера в Кремле объявили, что главарь "вагнеровцев" уедет в Беларусь. Российский диктатор Путин предложил «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

Появлялась информация, что боевики собираются жить в полевом лагере неподалеку от беларусских Осиповичей. Руководитель мониторинговой группы Беларускі Гаюн Антон Мотолько предположил, что история с развертыванием лагеря может быть «дорогостоящей кампанией по дезинформации».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины и они в основном продолжат операции в Африке.

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Лукашенко, который вел переговоры с Пригожиным во время его «бунта», подтверждал, что тот прилетел в Беларусь. Уже 6 июля он заявил, что Пригожин «находится в Санкт-Петербурге».