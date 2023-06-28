После бунта ЧВК Вагнер. Как изменится ситуация для Украины на фронте 28 июня, 10:21 NV Премиум

Никакой самостоятельной боевой ценности у Вагнера нет

В субботу, 24 июня, я наблюдал исключительно за тем, какие удары и потери Вагнер и российская армия наносят друг другу. Я сразу комментировал многим СМИ и сам писал, я не видел в этом какого-либо восстания, которое могло бы получить длительные перспективы в России, поскольку понимаю: Пригожин боролся исключительно за полномочия вокруг Путина, а не за то, чтобы лишить Путина малейшей власти. Целью Пригожина было устранить его конкурентов, министра Шойгу и начальника генштаба Герасимова, с которыми он конфликтует не только в военной сфере, но, например, за контракты по питанию российской армии и поставки продуктов питания туда.

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Поэтому, конечно, для него это вопрос собственной политической перспективы, и он хотел показать Путину, что он намного лучше, он и его ставленники намного лучше и эффективнее силовиков, чем те силовики, которые сейчас при Путине. Вот в этом была вся интрига. Поэтому я спокойно наблюдал за тем, кто из них больше друг друга поубивает и нанесет потери. Я очень доволен, что они нанесли существенные потери друг другу, в один день Россия лишилась сразу шести вертолетов, самолета, и потери квалифицированных военнослужащих существенные.

Цифра 25 тысяч вагнеровцев, которые двинулись на Москву, абсолютно реальна. Вагнер понес большие потери только убитыми, Пригожин заявил о более 20 тысячах человек.