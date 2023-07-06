Больше, чем у приближенных к Путину. СМИ рассказали об орденах главаря ЧВК Вагнера — фото 6 июля, 17:46 Журналисты насчитали 30 знаков отличия на парадном пиджаке главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналисты получили фотодоказательства большого количества орденов и медалей на парадном пиджаке владельца террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Общее количество наград значительно больше, чем у ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, пишет Агентство.

Журналисты подсчитали и перечислили все награды и ордена, которые были размещены на пиджаке Евгения Пригожина во время обыска в его доме. Среди них были:

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Ордена:

звезда Героя России, две звезды героя т.н. «ДНР» и «ЛНР»;

два ордена мужества;

за заслуги перед Родиной IV степени;

Александра Невского;

За военные заслуги;

Дружбы.

Медали:

ордена За заслуги перед Родиной I и II степеней;

за возвращение Крыма;

за укрепление боевого содружества;

за заслуги в материально-техническом обеспечении ( МТО — ред.);

МТО — ред.); за боевые отличия;

медаль Хрулева;

медаль к 300-летию Санкт-Петербурга.

Кроме того, журналисты заметили на пиджаке иностранные награды, в частности — из Центральноафриканской республики (ЦАР) (крест Воинской доблести, звезда За военные заслуги и орден За заслуги) и из Судана (Орден Республики и орден Двух Нилов). Общее количество наград и медалей составляет 30 единиц.

В то же время журналисты сравнили эту цифру с количеством отличий высшего политического руководства России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу имеет 60 наград, экс-глава компании РЖД Владимир Якунин — 40, глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 38 и 36 наград соответственно.

Фото: Коллаж издания Агентство

Ближайшее окружение российского диктатора Путина имеет значительно меньшее количество наград, чем владелец ЧВК Вагнера. Глава государственного концерна Ростехнологии и давний соратник Путина Сергей Чемезов — 28, глава правления Газпрома Алексей Миллер — 24, братья Ковальчуки (Михаил и Юрий) — 8 и 12 соответственно, олигарх-миллиардер Аркадий Ротенберг — 7, глава Роснефти Игорь Сечин — 6, бизнесмен-олигарх Геннадий Тимченко — 2.

Российские оппозиционные медиа сообщили, что российские правоохранители провели обыск в доме владельца ЧВК Евгения Пригожина после его неудачного мятежа. Полицейские нашли наличку, оружие, медицинское оборудование, парики, иконы и знаменитую кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Часть вещей бизнесмену уже вернули.