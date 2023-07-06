Больше, чем у приближенных к Путину. СМИ рассказали об орденах главаря ЧВК Вагнера — фото

6 июля, 17:46
Поделиться:
Журналисты насчитали 30 знаков отличия на парадном пиджаке главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналисты насчитали 30 знаков отличия на парадном пиджаке главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Журналисты получили фотодоказательства большого количества орденов и медалей на парадном пиджаке владельца террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Общее количество наград значительно больше, чем у ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, пишет Агентство.

Журналисты подсчитали и перечислили все награды и ордена, которые были размещены на пиджаке Евгения Пригожина во время обыска в его доме. Среди них были:

Видео дня

Ордена:

  • звезда Героя России, две звезды героя т.н. «ДНР» и «ЛНР»;
  • два ордена мужества;
  • за заслуги перед Родиной IV степени;
  • Александра Невского;
  • За военные заслуги;
  • Дружбы.

Медали:

  • ордена За заслуги перед Родиной I и II степеней;
  • за возвращение Крыма;
  • за укрепление боевого содружества;
  • за заслуги в материально-техническом обеспечении (МТО — ред.);
  • за боевые отличия;
  • медаль Хрулева;
  • медаль к 300-летию Санкт-Петербурга.

Кроме того, журналисты заметили на пиджаке иностранные награды, в частности — из Центральноафриканской республики (ЦАР) (крест Воинской доблести, звезда За военные заслуги и орден За заслуги) и из Судана (Орден Республики и орден Двух Нилов). Общее количество наград и медалей составляет 30 единиц.

Читайте также:

На большинстве снимков Пригожин похож на стереотипного ближневосточного диктатора (Фото:nexta_tv/Twitter) Актер без Оскара. В соцсетях обсуждают нелепую маскировку Пригожина — фото

В то же время журналисты сравнили эту цифру с количеством отличий высшего политического руководства России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу имеет 60 наград, экс-глава компании РЖД Владимир Якунин — 40, глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 38 и 36 наград соответственно.

Коллаж издания Агентство
Фото: Коллаж издания Агентство

Ближайшее окружение российского диктатора Путина имеет значительно меньшее количество наград, чем владелец ЧВК Вагнера. Глава государственного концерна Ростехнологии и давний соратник Путина Сергей Чемезов — 28, глава правления Газпрома Алексей Миллер — 24, братья Ковальчуки (Михаил и Юрий) — 8 и 12 соответственно, олигарх-миллиардер Аркадий Ротенберг — 7, глава Роснефти Игорь Сечин — 6, бизнесмен-олигарх Геннадий Тимченко — 2.

Российские оппозиционные медиа сообщили, что российские правоохранители провели обыск в доме владельца ЧВК Евгения Пригожина после его неудачного мятежа. Полицейские нашли наличку, оружие, медицинское оборудование, парики, иконы и знаменитую кувалду с подписью: «На случай важных переговоров». Часть вещей бизнесмену уже вернули.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X