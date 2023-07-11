Самолет Пригожина в третий раз прилетел в Беларусь после мятежа — Гаюн 11 июля, 22:31 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Во вторник, 11 июля, самолет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в третий раз приземлился на одном из белорусских военных аэродромов.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По данным группы, 11 июля в 19:40 по местному времени бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

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Гаюн пишет, что это третий раз борт Пригожина прилетает в Беларусь с момента, когда он и боевики ЧВК Вагнер устроили попытку бунта.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин якобы в Санкт-Петербурге, а вагнеровцев на территории Беларуси, по его словам, пока нет.