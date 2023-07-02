Уличили Путина во лжи. Роспропаганда заявила, что ЧВК Вагнера получила от Кремля почти триллион рублей 2 июля, 15:04 Диктатор Путин признал, что кремлевский режим финансирует ЧВК Вагнера, но занизил эту сумму в десять раз (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, с мая 2022 года по май текущего ЧВК Вагнера получила из госбюджета РФ в рамках заключенных контрактов более 858 млрд рублей.

Об этом он сказал в своей программе на телеканале Россия 1.

По словам пропагандиста, еще 845 млрд рублей получил холдинг главаря ЧВК Евгения Пригожина Конкорд.

«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания Вагнер в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг Конкорд оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал Киселев.

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Таким образом, он нехотя проиллюстрировал очередную ложь российского диктатора Владимира Путина. Последний признал, что кремлевский режим финансировал ЧВК Вагнера, однако занизил эту сумму в десять раз.

27 июня Путин заявил, что страна-агрессор заплатила «вагнеровцам» более 86 млрд рублей из бюджета, из них 70 млрд — на содержание боевиков, 15 млрд — на «стимулирующие выплаты». На «страховые выплаты», по словам диктатора, ушло 110 млрд рублей.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».