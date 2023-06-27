После бунта Пригожина между вагнеровцами будет раскол — эксперт 27 июня, 19:56 Группа вагнеровцев покидает Росттов-на-Дону в грузовике, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский писатель, дипломат и эксперт Центра исследования России Сергей Борщевский в интервью Radio NV спрогнозировал раскол между вагнеровцами после неудачного бунта Пригожина.

«Я понимаю, что сейчас между вагнеровцами раскол должен быть. Кто-то, как вы совершенно справедливо сказали, будет недоволен, что он (главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин — ред.) их бросил, а обещал идти на Москву, а кто-то пойдет за ним», — заявил Борщевский в эфире Radio NV.

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Он также высказал мнение, что вагнеровцам на самом деле не простили сбитые ими российский военный самолет и вертолеты, и их будут уничтожать, в частности, отправляя на войну против Украины.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



26 июня Путин предложил три варианта вагнеровцам, принимавшим участие в бунте: продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ или отправиться в Беларусь.

27 июня Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси.