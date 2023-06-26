«Россия оказалась в руках Патрушева». Что стоит за «восстанием» Пригожина и кто на самом деле вел с ним переговоры — интервью NV 26 июня, 18:15 NV Премиум Мужчина приветствует вагнеровцев в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Украинский писатель, дипломат и эксперт Центра исследования России Сергей Борщевский в интервью Radio NV отмечает, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин не является самостоятельной фигурой и подконтролен ФСБ еще со времен своего заключения, поэтому именно ФСБ стоит за его походом на Москву, целью которого было пошатнуть власть Путина



Он предполагает, что ФСБ хочет устранить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, выражает убеждение, что настоящие переговоры с Пригожиным вел не Лукашенко, а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и прогнозирует раскол среди вагнеровцев, которых предал их главарь.

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— Какие выводы мы делаем из этого бунта или недобунта Пригожина? Какие последствия это будет иметь для российского диктатора, последствия для Путина? И что могло бы произойти, если бы Пригожина они не остановили, насколько серьезно рассматривали даже в России эту идею по перебазированию, передислокации центральной власти из Москвы в Петербург?

— Во-первых, Пригожин — фигура не самостоятельная, бесспорно. Возьмем его биографию, те 12 лет, к которым он был приговорен и отсидел в итоге девять лет. Там его и завербовали. Пригожин — фигура абсолютно не самостоятельная. То, что он был приближен к Путину, — это бесспорно. Мы видим фотографии его, где он обслуживает Путина, видим фото, где он обслуживает Путина еще в обществе лидеров других стран. То есть он очень-очень приближен к Путину. И благодаря чему? Благодаря ФСБ. Мне кажется, что мы питаемся информацией, которая возникает в нашем информационном пространстве, запущенной из России, или властными структурами, или российской так называемой оппозицией. Но в принципе должны ориентироваться не на них, потому что так или иначе я не вижу в России каких-то приятелей Украины. Они все заинтересованы в сохранении этой империи так или иначе, с тем или иным центром притяжения. Но все абсолютно. Для меня хорошие россияне — это те, которые уже запакованы в целлофан, больше никто.