«Расскажут, что сейчас важно». Лукашенко рассказал, что хочет получить от «вагнеровцев» в Беларуси 27 июня, 15:42 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTER)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что главари ЧВК Вагнер могут поделиться опытом и помочь белорусским вооруженным силам улучшить свои навыки.

Об этом во вторник, 27 июня, Лукашенко рассказал на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, сообщает белорусское государственное пропагандистское агентство БелТа.

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«Сейчас много разговоров и болтовни: Вагнер, Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что мы тоже прагматично подходим к этому», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что если главари Вагнера приедут в Беларусь, то могут поделиться своим большим опытом.

«Если их командиры придут к нам и помогут… Опыт. Слушайте, они на передовой — штурмовые войска. Они расскажут нам, что сейчас важно. Путин мне в последний раз говорил: контрбатарейная борьба, без нее невозможна. Трутней. Они прошли через это», — сказал белорусский диктатор.

Также он добавил, что главари могут рассказать об оружии, тактике, вооружении, а также как наступать и обороняться в бою.

«Это неоценимо. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — подчеркнул Лукашенко.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня российский диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением и предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.