Путин признал, что кремлевский режим финансирует ЧВК Вагнера 27 июня, 16:44 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российский диктатор Путин заявил, что кремлевский режим полностью содержал так называемую ЧВК Вагнер.

Кремлевские пропагандисты цитируют слова Путина во время встречи с военными во вторник, 27 июня. Он объявил, что за последний год (с мая 2022 года) страна-агрессор заплатила «вагнеровцам» более 86 млрд рублей (более 1 млрд долларов) из бюджета, из них 70 млрд — на содержание боевиков, 15 млрд — на «стимулирующие выплаты». На «страховые выплаты», по словам диктатора, ушло 110 млрд рублей.



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Также, по версии Путина, хозяин Вагнера компания Конкорд (владелец — Евгений Пригожин, но его имя диктатор не назвал) за год заработала 80 млрд рублей — якобы за поставки продуктов военным страны-террориста. Настоящее время предполагает, что диктатор перепутал доходы физического и юридического лица.

Русская служба Би-би-си отмечает, что еще в 2019 году Путин отрицал содержание Вагнера.



«Что касается частных охранных компаний… это не государство российское», — говорил глава кремлевского режима о статусе боевиков Вагнера, убитых в Сирии.

Российский правозащитный проект Gulagu.net пишет, что Путин фактически признал, что спонсирует терроризм.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».