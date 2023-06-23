Зеленский провел заседание СНБО: виновных в ситуации с укрытиями «привлекут к ответственности»

23 июня, 15:41
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 июня, провел заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Обновлено в 17:00. В вечернем обращении президент пообещал кадровые решения из-за состояния укрытий по всей стране.

«Выводы неутешительны. Практически по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепр… и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, у которых есть значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты», — сказал он.

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У себя в Telegram глава государства сообщил, что участники СНБО обсуждали три главные темы: ситуацию с укрытиями и безопасность людей, судебную реформу и будущее Украины в ЕС.

«Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние», — заявил Зеленский.

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Также, по словам президента, Украина вместе с ЕС работает над судебной реформой и «усиливает ответственность за коррупцию в системе правосудия», а также готовит механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Зеленский добавил, что Украина ускоряет работу над выполнением европейских рекомендаций.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил, что на заседании в пятницу могут принять кадровые решения из-за ситуации с укрытиями. Издание Цензор.Нет утверждало, что после заседания СНБО может быть уволен глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Также СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент может снять Виталия Кличко с поста главы КГГА и назначить на эту должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

2 июня первому замглавы Деснянской районной государственной администрации, директору медицинского учреждения и его заместителю сообщили о подозрении в служебной халатности, а охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, что привело к смерти.

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5 июня 62-летнего охранника отправили в СИЗО на два месяца.

Правоохранители начали расследовать разворовывание денег на ремонте укрытий и закупки для их обустройства.

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Кличко на фоне трагедии в Деснянском районе заявлял об «общей ответственности», так как глав районов Киева назначает президент по представлению правительства. Он также просил отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова. Тот в ответ предложил мэру уйти в отставку вместе.

Позже Кличко пожаловался на «кампанию по дискредитации» и заявил, что «кому-то снова неймется взять под контроль столицу».

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Теги:   Киев Евросоюз СНБО Украина-ЕС Евроинтеграция Укрытие Владимир Зеленский Судебная реформа Судебная система

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