Гибель людей возле закрытого укрытия. Прокуратура Киева объяснила, почему в СИЗО отправили только охранника 5 июня, 13:46 Люди возле укрытия в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В деле о закрытом в Киеве укрытии, возле которого погибли люди, прокуратура просила применить к четырем фигурантам самые строгие меры пресечения согласно санкциям инкриминируемых статей. 62-летнего охранника арестовали, потому что именно он не открыл дверь.

Об этом спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила в эфире телемарафона в понедельник, 5 июня.



Ее спросили, почему меры пресечения подозреваемых отличаются: охраннику Виктору Мошкину — два месяца в СИЗО, трем другим — руководителю больницы, его заместителю и чиновнице из РГА — домашний арест.



Видео дня

Максимец ответила, что, по данным следствия, «именно охранник не открыл дверь в укрытие во время воздушной тревоги, оставив людей на улице под обстрелами». Санкция статьи, по которой квалифицировали его действия, предусматривает от 5 до 8 лет за решеткой.

«Именно поэтому в отношении него прокурор просил применить самую строгую меру пресечения в виде содержания под стражей[…] Более того, по словам жителей близлежащих домов не только в ту ночь, но и раньше им неоднократно отказывали в открытии дверей в хранилище во время тревоги ночью», — заявила спикер прокуратуры.

По ее словам, даже в случае апелляции прокуратура все равно будет настаивать на том, чтобы избранную охраннику меру пресечения оставили без изменений.



Действия остальных трех фигурантов квалифицировали как «халатность, повлекшая тяжкие последствия». Они, по словам Максимец, должны были организовать работу укрытия и обеспечить контроль над тем, чтобы люди могли туда попасть, но не сделали этого.

Поскольку санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения, то максимально строгая мера пресечения, которую могли просить у суда — это круглосуточный домашний арест.

Максимец назвала признание охранником вины «способом защиты» и заявила, что он попал в поле зрения правоохранителей еще в феврале 2023 года. По ее словам, окружная прокуратура получила материалы от СБУ о деятельности на территории Киева группы лиц, которая называет себя Всесоюзное объединение избирателей народов СССР, пропагандирует в Украине коммунистический режим и использует запрещенную символику. Тогда прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

Спикер говорит, что координатор организаций — жена подозреваемого охранника, а замдиректора поликлиники и жители близлежащих к больнице домов якобы характеризовали его как «сепаратиста».

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

По состоянию на 5 июня в Украине проверили уже 79% всех имеющихся укрытий — 50 195. Закрытыми оказались 9% (4679), непригодными — 23% (11 644). В Киеве обследовали 48% (2156) укрытий, из которых 137 (6%) закрыты, 804 (37%) непригодны для использования.

