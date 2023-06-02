Работа укрытий в Киеве. Кличко заявил об «общей ответственности», упрекнув Офис президента 2 июня, 12:09 Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Мэр Киева Виталий Кличко после гибели трех человек в Деснянском районе заявил о принятом решении относительно круглосуточного доступа к укрытиям в столице, которое обязательно должны выполнять учреждения и заведения. Он говорит об «общей ответственности».



Кличко сообщил в Telegram, что собрал в пятницу, 2 июня, заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его словам, за два года из городского бюджета районам на обустройство укрытий выделили 1,2 миллиарда гривен, которыми распоряжаются главы РГА.



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Мэр назвал выполнение и использование средств «крайне неудовлетворительным» и говорит, что обращение к президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов, а не только Деснянского.

«Это не оправдание ни для кого абсолютно. Понятно, что ответственность — общая. Всех служб и моя, как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор[…] Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента. Это — если о совместной и справедливой ответственности», — заявил Кличко, добавив, что 9 из 10 глав районов — представители Слуги народа.

Он заявил, что «не будет терпеть саботажа» со стороны глав районов, а решение о круглосуточной работе укрытий обязательно для контроля всеми ответственными службами.

Также Кличко заявил о возможности киевлянам приобщиться к контролю за доступом к укрытиям: стать «инспектором» можно обратившись в Департамент муниципальной безопасности.

8 июня Киевсовет обратится в парламент относительно установления ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужчины одной из погибших женщин, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть.

