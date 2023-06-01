«Может быть нокаут». Зеленский отреагировал на трагедию возле укрытия в Киеве 1 июня, 20:37 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в гибели трех людей в Киеве во время ночной атаки РФ понесут наказание. Однако сначала он вернется в Украину, чтобы ознакомиться со всеми деталями.

На пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что по этому вопросу будут разбирательства.

«Надо приехать, покажут мне детали. Разберемся. Обязательно люди будут отвечать за то, что люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и погибли. Нам в России врагов мало, у вас, видите ли, есть и внутренние… Скажу так, может быть нокаут», — сказал президент.

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Кроме того, отвечая на один из вопросов журналистов, Зеленский отметил, что Украина уже привыкла к обстрелам и рассчитывает на помощь партнеров для усиления защиты неба, но подчеркнул, что местные власти должны «включать голову».

«Боремся, живем, больше партнеры помогут — защитим. Но надо, чтобы местные власти там тоже включали голову. Вы знаете, у нас была сегодня трагедия, люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место. Обязательно», — заявил глава государства.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть.