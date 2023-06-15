«Закупали для детсадов». Кличко о кожаных барабанах за почти 900 тысяч в укрытиях Киева 15 июня, 08:34 Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что, по его данным, районные администрации закупили более 300 кожаных барабанов за почти 900 тысяч гривен для детских садов.

Об этом он сказал в интервью Громадському радіо.

По словам Кличко, каким образом барабаны «притащили в укрытия», он не может представить.

«Деньги районные администрации решили потратить на закупку игрушек в детские сады. Город выделяет средства на поддержку дошкольных учебных заведений. Деньги районные администрации используют для покупки этих барабанов и сейчас это притянули еще в укрытия», — сказал Кличко.

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Ранее на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro появилась информация о закупке управлением образования Днепровского района Киева сотен барабанов из натуральной кожи в укрытия для «психологической разгрузки» детей во время воздушных тревог. Сумма договора составляет 882 262,26 грн.