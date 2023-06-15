Кадровые перестановки. Офис президента планирует уволить Кличко с должности главы КГГА, но решение пока не принято — УП 15 июня, 20:53 Виталий Кличко (Фото:Valentyn Ogirenko \ Reuters)

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с позиции главы КГГА, сообщает Украинская правда. При этом он останется мэром.

По информации источников издания, после трагедии с укрытием в Киеве в Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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«Камышин готовится к этому решению, уже пару недель ходит в кабинет к Кулебе (Алексей Кулеба отвечает в ОП за региональную политику — ред.)», — отметил один из высокопоставленных собеседников УП.

Источники в команде мэра Киева на вопрос об информации об увольнении Кличко с должности главы КГГА ответили: «Пока нас не уведомляли».

В то же время собеседники в команде Зеленского объясняют, что пока окончательного решения об увольнении Кличко и назначении нового главы КГГА так и не приняли.

Журналисты УП пыталась связаться с заместителем главы ОП Алексеем Кулебой, который отвечает за региональную политику, однако чиновник лишь прочитал сообщения в мессенджере и проигнорировал.

По данным ZN.ua, в Офисе президента также обсуждают снятие с должности действующего главы Киевской ОВА Сергея Попко. Предварительно, его пост может занять экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.