Удар Искандерами по Киеву: сбито 10 ракет, ребенок и две женщины погибли возле закрытого укрытия в поликлинике, в Киеве проверяют убежища 1 июня, 12:00 Женщина возле тела ее погибшей дочери, убитой в результате нового удара по Киеву (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку Киева с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер. Обломки упали в трех районах столицы, погибли три человека, среди них ребенок, также есть пострадавшие.

Серия взрывов в столице прогремела через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

По предварительным данным Генштаба ВСУ, силы ПВО уничтожили все 10 из 10 ракет, которые Россия запустила из оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер.



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Однако из-за обломков существенные повреждения зафиксированы в трех районах на левом берегу Киева: Днепровском, Деснянском, Дарницком.



По уточненным данным, три человека погибли, среди них — ребенок, еще 19 человек травмированы, среди них также есть ребенок.



NV следит за главными последствиями атаки

12:30 ЗА ДАЛЬНЕЙШИМИ СОБЫТИЯМИ ВОКРУГ УКРЫТИЙ В КИЕВЕ СЛЕДИТЕ В НОВОМ ОНЛАЙНЕ NV:



12:00 «Главврач говорит, что убежище работает». Жалоб от жителей по поводу закрытого укрытия «не поступало», охранник пытался открыть двери — КГГА

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, комментируя ситуацию с закрытым укрытием во время ракетного удара по Киеву, в четверг, 1 июня, заявил, что жалоб от жителей по укрытию в поликлинике «не поступало». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Главврач говорит, что убежище работает. Охранник, 70 лет, сейчас в больнице, он открывает и предоставляет доступ жителям. По предварительным данным, он пытался открыть и в то время, когда он открывал дверь — произошел взрыв», — сказал он.

11:31 Власти Киева инициируют ответственность для владельцев укрытий, если они закрыты — КГГА

Городские власти Киева хотят инициировать ответственность для владельцев укрытий, если они закрыты. Сейчас такая ответственность не предусмотрена, заявил заместитель КГГА Николай Поворозник Радио Свобода.



По его словам, в столице время от времени инициируют проверки состояния и работы укрытий, а проблема состоит в том, что между объявлениями воздушной тревоги и падениями обломков порой проходят считанные минуты. Поворозник говорит, что нужно искать варианты работы укрытий.



11:22 Кличко переждал дневную тревогу в школе Деснянского района — фото



11:14 Киевские укрытия ночью будет проверять полиция — Кличко

«Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города, и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам», — сообщил мэр Киева.



11:07 Число пострадавших увеличилось до 19, все главы районов обязаны проверить укрытия — Кличко на месте гибели людей в Киеве



11:01 Охранника поликлиники, который должен был открыть укрытие, проверят на алкоголь

Охранника поликлиники в Деснянском районе повезли на освидетельствование в связи с возможным опьянением, сообщил Суспільному руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Ефимов.



Директор департамента безопасности Киева Ткачук и мэр Кличко сообщали, что он находится в больнице с ранением.



Ранее один из местных жителей, жена которого погибла возле закрытого укрытия, говорил, что разбудил охранника в хранилище уже после того, как раздался взрыв, — по его словам, у того были признаки опьянения.



10:55 «Время подлета — считанные минуты». В Воздушных силах Украины прокомментировали удар России по Киеву и рассказали, в чем опасность ракет Искандер

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар РФ по Киеву в четверг, 1 июня, заявил, что опасность ракет Искандер-М заключается в небольшом расстоянии от места пусков до столицы Украины.

«Такие же цели, как и в прошлый раз, даже количество почти такое же. Ракеты оперативно тактического комплекса Искандер, семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатые ракеты. Опасность этих ракет заключается в небольшой дальности, а это Брянская область, примерно районе Клинцов — где-то оттуда могли быть выпущены эти ракеты. Расстояние до Киева не такое большое. Если противник скрыто оттуда запускает эти ракеты, то время подлета — считанные минуты», — сказал он в эфире телемарафона.

10:37 Отбой тревоги в Киеве

10:16 В Киеве снова объявлена воздушная тревога.

Тревогу объявили также в Киевской и Черниговской областях.

10:10 «Стучали 15−20 минут». Киевляне говорят, что укрытие в Деснянском районе было закрыто не впервые, обращались в КГГА



09:45 Глава Деснянского района Киева прокомментировал гибель людей из-за закрытого укрытия

По словам Дмитрия Ратникова, с утра «ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА». «Вызваны на доклад все ответственные лица», — заверил он. Ратников подтвердил обнародованную ранее информацию, что, по словам директора поликлиники № 3, работник ночной смены открыл центральный вход, поэтому часть жителей оказались в укрытии, часть — нет.

«Будут приняты жесткие решения в отношении всех ответственных лиц после выяснения всех обстоятельств», — пообещал чиновник.

09:18 Киев отменил все мероприятия, запланированные ко Дню защиты детей

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Мероприятия отменены во всех районах города.



09:10 «Это преступление». Полиция начала уголовное производство из-за закрытого укрытия в Киеве, возле которого погибли люди

Дело открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия».



09:01 Почему было закрыто укрытие в Деснянском районе: новые данные

По словам директора поликлиники № 3 в Деснянском районе Киева, работник ночной смены открыл центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть — нет, из-за чего три человека погибли возле укрытия. Это две женщины 33 и 34 лет и 9-летняя дочь одной из них.

Местные жители рассказали Суспільному, что уже не впервые не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе.



09:00 Полиция уточнила возраст погибшего ребенка: девочке было 9 лет

Она погибла в Киеве вместе с 34-летней матерью и еще одной 33-летней женщиной. Ранее сообщалось, что погибшей девочке было 11 лет.

08:54 Киев атаковали Искандерами. Что это за комплексы и в чем разница между их баллистическими и крылатыми ракетами

NV приводит главные данные о семействе оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) Искандер и рассказывает о разнице между ракетами Искандер-М и Искандер-К.



08:36 Решения будут приняты сегодня и безотлагательно — Кличко о закрытом укрытии, возле которого погибли люди

Мэр Киева сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности «и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике».

«Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно», — заявил Кличко.

08:29 «В первый день лета убивают детей». Россияне ночью атаковали Киев, повреждены дома и поликлиника — фоторепортаж



Женщина у тела ее погибшей дочери / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

08:20 Воздушные Силы подтвердили 10 сбитых из 10 ракет, выпущенных Искандерами: семь баллистических и три крылатых



Речь идет о семи сбитых ракетах из комплексов Искандер-М и трех ракетах Искандер-К.

«Снова противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК Искандер. Поэтому времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много», — подтвердили в воздушных силах ВСУ.

08:13 Полиция рассказала о жертвах ночного удара по Киеву: погибли 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 11-летней дочерью

Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в комментарии Cусіпльному мужчина рассказал, как его жена погибла, пытаясь попасть в закрытое укрытие (вероятно, 33-летняя женщина), а их ребенок уцелел.



07:56 Ночью Россия ударила по Киеву комплексами Искандер, 10 из 10 ракет сбиты — Генштаб ВСУ

«Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены», — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.



Позже эту информацию, вероятно, уточнят Воздушные силы ВСУ.

07:50 Отбой воздушной тревоги в Киеве

Мониторинговые паблики сообщали, что тревогу могла спровоцировать фальш-цель.



07:47 «Выжил чудом». Жители домов в Киеве, вблизи которых при ударе РФ упали обломки ракеты, рассказали подробности атаки

Жители домов в Киеве, возле которых во время удара РФ ночью, в четверг, 1 июня, упали обломки ракеты, рассказали подробности атаки.

Один из мужчин заявил, что после мощных взрывов он упал под кровать.

«Я крепко спал, не слышал сирены, проснулся от нескольких мощных взрывов и сразу упал под кровать. После этого я в шоковом состоянии решил посмотреть, что в квартире и увидел, что выбиты окна. И действительно, я выжил чудом, потому что у меня у балкона есть окна, в одной из комнат окно на балконе выбито, а в комнате, в которой я был — нет. Это буквально чудо», — сказал он в эфире телемарафона.

07:40 Погибшие в Деснянском районе люди бежали в укрытие, оно оказалось закрытым — Суспільне



07:32 Новая воздушная тревога распространилась на Киев



07:18 Уточненная информация от КГВА: среди трех погибших — один ребенок

КГВА сообщила уточненную информацию о жертвах ночной атаки по состоянию на 7:00 четверга. Ранее сообщалось о двух погибших детях, теперь известно, что погиб только один ребенок, еще один травмирован. В общей сложности погибших трое:

в Деснянском районе: 3 погибших, из них 1 ребенок ( 2012 г. р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

2012 г. р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок. в Днепровском районе: 2 человека травмированы.

07:05 В ряде северных и восточных областей снова объявлена воздушная тревога

Мониторинговые паблики сообщают об угрозе применения наземных пусковых комплексов ОТРК Искандер и ЗРК С-300 с востока.



06:30 Reuters опубликовал несколько снимков после ночной атаки на Киев



Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

05:55 Уточненная информация от КГВА:

В Деснянском районе:

Погибло 3 человека, из них 2 детей (возраст 5−6 и 12−13 лет).

7 госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте.

Повреждения.

Жилой сектор дом — выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Повреждения нежилого фонда:

— зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;

— обломками повреждены две школы — выбиты окна и двери;

— обломками поврежден участковый пункт полиции;

— в результате падения обломков на детский сад, взрывной волной вынесло окна.



Днепровский район

3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.

Повреждения.

В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Повреждения нежилого фонда:

— падение обломков на административное здание;

— есть повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;

— зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах.

Дарницкий район

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

Повреждения.

В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Повреждения нежилого фонда:

— поврежден трубопровод горячего водоснабжения;

— падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;

— зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части.

05:13 В Днепровском районе зафиксировано повреждение трубопровода горячего водоснабжения. На место выехала аварийная бригада.



05:05 По предварительной информации КГВА, в результате российской атаки на Киев, 3 человека погибли, еще 14 получили ранения. Среди погибших — двое детей (возраст 5−6 и 12−13 лет).

«Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов», — говорится в сообщении.

Предварительно, это были крылатые ракеты и баллистического типа (окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы).

В Деснянском районе столицы остатки упали на поликлинику, и на прилегающий многоэтажный дом. В результате чего, предварительно, три человека погибли, еще до 10 получили ранения. Среди погибших — двое детей.

В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть. Есть пострадавшие.

Фото разрушений поликлиники в Деснянском районе.



Фото: КГВА

04:23 Раненых в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, сейчас 14 человек. 9 госпитализированы. Пятеро получили помощь на месте, сообщил мэр Киева.



04:10 В Деснянском и Днепровском районах спасатели потушили возгорание в результате падения обломков на проезжие части дорог.



04:10 По информации медиков, сейчас в медучреждения столицы из Днепровского и Деснянского районов госпитализировали 7 пострадавших . Двум людям оказали помощь на месте. Бригады скорой еще работают на местах вызовов, сообщил Кличко.



04:06 КМВА: Уточнение информации. Предварительно среди трех погибших в Деснянском районе — 2 детей (возраст 5−6 и 12−13 лет). Информация уточняется.



04:00 По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и 4 пострадавших. Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших, сообщил Кличко.



03:56 Уточнение информации от КГВА

Предварительно количество жертв воздушного нападения оккупантов увеличивается. По уточняемой информации, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются.

В КМВА показали поврежденный дом в Деснянском районе.



03:44 КГВА: К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, один человек погиб, еще 3 получили ранения различной степени тяжести.



03:39 КГВА: Предварительно, повреждения обломками поликлиники. Без возгорания. Также обломками повредило близлежащий дом — взрывом выбило окна. Пожаров нет. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко добавил, что спасатели подтверждают информацию о падении обломков на поликлинику в Деснянском районе. Также повылетали стекла в многоэтажке. Возгораний нет. Информация о пострадавших уточняется.

03:39 КГВА: Предварительно, повреждения обломками поликлиники. Без возгорания. Также обломками повредило близлежащий дом — взрывом выбило окна. Пожаров нет. Информация о пострадавших уточняется.



03:35 Уже двое пострадавших госпитализировали медики в Днепровском районе столицы, пишет Кличко.



03:30 Кличко сообщает о госпитализированном человеке в Днепровском районе.



03:25 Кличко сообщает, что было еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги.



03:16 Деснянский район. Предварительно, в результате падения обломков есть повреждения одной из поликлиник района, пишет КГВА.

«Предварительно: падение обломков в Днепровском и в Деснянском районах. В Днепровском — на проезжую часть дороги. Не оставляйте укрытий!», — добавил мэр Киева Кличко.

03:16 Деснянский район. Предварительно, в результате падения обломков повреждение одной из поликлиник района, пишет КГВА.



03:16 Оперативная информация КГВА: Предварительно, в результате падения обломков в Днепровском районе произошло возгорание автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.



03:09 Кличко сообщает о вызове в Днепровском районе столицы. Службы направляются на место.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в Киеве.

Карта воздушных тревог по состоянию на 3:05.

Фото: alerts.in.ua

Россия в мае осуществила почти 20 атак на столицу.

В ночь на вторник, 30 мая российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.

Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, трое травмированы.