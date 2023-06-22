СМИ написали, что Виталия Кима могут назначить новым главой КГВА. Он говорит, что «впервые слышит» 22 июня, 11:05 Виталий Ким (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Издание Цензор.НЕТ написало, что главу Николаевской ОВА Виталия Кима могут назначить новым главой Киевской городской военной администрации. Он заявил, что «впервые об этом слышит».

В четверг, 22 июня, издание, ссылаясь на свою информацию, сообщило, что одним из кадровых решений, которое президент Владимир Зеленский может принять в пятницу после заседания СНБО может быть увольнение действующего главы КГВА Сергея Попко и назначение на его место Виталия Кима. Цензор.НЕТ пишет, что последний якобы согласился.

Видео дня

В то же время, комментируя эти данные изданию LB.ua, Ким заявил: «Впервые об этом слышу».

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если от Офиса президента все же будет такое предложение, он добавил: «Я не готов это обсуждать».

21 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал заседание СНБО, запланированное на 23 июня. По его словам, ключевой темой станут укрытия в Украине, могут принять кадровые решения.

Гибель людей под закрытым укрытием: что известно



В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что дверь в укрытие была закрыта.

2 июня первому замглаве Деснянской районной государственной администрации, директору медучреждения и его заместителю сообщили об обвинении в служебной халатности, а охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, что привело к смерти. 62-летнего охранника отправили в СИЗО на два месяца. 21 июня под круглосуточный домашний арест отправили директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

После трагедии президент Владимир Зеленский поручил проверить все укрытия Киева и Украины. Согласно результатам, из 4655 убежищ столицы только 15% пригодны и к ним нет замечаний. Зеленский пообещал «решения относительно ответственных».