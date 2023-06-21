Овощерезки и барабаны. Прокуратура проверяет скандальные закупки для укрытий Киева и согласие мэрии, открыты несколько уголовных дел 21 июня, 09:58 Следователи проверяют, давали ли в КГГА согласие на сомнительные закупки (Фото:КГГА)

Правоохранители проверяют осуществление сомнительных закупок для укрытий Киева, а также согласие на это столичной власти, ведется расследование в рамках нескольких уголовных производств.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УП.

Там сообщили, что после резонанса в обществе из-за фактов закупок для укрытий Киева овощерезок, сковородок и попытки покупки барабанов было открыто и расследуются несколько уголовных производств о возможной растрате средств служебными лицами Управления образования Днепровской РГА при проведении в 2022—2023 годах процедуры публичных закупок.

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Также столичные полицейские расследуют факт возможной растраты средств должностными лицами управлений образования районных государственных администраций в Киеве и служебной халатности должностных лиц Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА при проведении публичных закупок для укрытий.

В прокуратуре пояснили, что до проведения закупок райадминистрации обязаны предоставлять Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обоснование целесообразности, объемов закупки, допустимого уровня и ожидаемой цены, тендерную документацию, а также приглашение к переговорной процедуре для изучения и соответствующего реагирования.

Срок изучения и реагирования не должен превышать десять рабочих дней со дня их получения.

Обнародование информации о проведении процедуры закупки должно осуществляться только в том случае, если профильный департамент КГГА не имеет замечаний.

Так как ряд скандальных закупок для обустройства укрытий Киева состоялись, есть все основания считать, что замечаний по вышеуказанным закупкам у Департамента не было.

В ведомстве добавили, что прокуроры направили соответствующие запросы в районные государственные администрации столицы и Департаменты КГГА. Также в ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства поставки субъектами хозяйствования указанных товаров.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составила 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен.

После скандала и реакции общества на абсурдную закупку барабанов во время войны и постоянных взрывов договор разорвали.