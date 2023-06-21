Данилов допустил кадровые решения на предстоящем заседании СНБО по укрытиям в Украине 21 июня, 20:49 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. Ключевой темой станут укрытия в Украине, могут быть приняты кадровые решения.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что после трагической гибели трех людей в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия на территории Украины.

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Данилов уточнил, что эта проверка уже прошла. Результаты рассмотрят на заседании СНБО — докладывать будут министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один неназванный министр, который отвечал за проверки (речь о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине).

«По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодняшний день», — добавил секретарь СНБО.

Гибель людей возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. Двери в него, по данным полиции, были закрыты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

Cогласно результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.

2 июня первому заместителю председателя Деснянской районной государственной администрации, директору медицинского учреждения и его заместителю сообщили об подозрении в служебной халатности. Охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, повлекшее смерть.



5 июня 62-летнего охранника отправили в СИЗО на два месяца.

20 июня о подозрении сообщили директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

21 июня суд направил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.