Данилов допустил кадровые решения на предстоящем заседании СНБО по укрытиям в Украине
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет уже в эту пятницу, 23 июня. Ключевой темой станут укрытия в Украине, могут быть приняты кадровые решения.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Он напомнил, что после трагической гибели трех людей в Киеве, которые не смогли попасть в укрытие, было дано задание проверить все укрытия на территории Украины.
Данилов уточнил, что эта проверка уже прошла. Результаты рассмотрят на заседании СНБО — докладывать будут министр внутренних дел Игорь Клименко и еще один неназванный министр, который отвечал за проверки (речь о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине).
«По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, которые рассматриваются по состоянию на сегодняшний день», — добавил секретарь СНБО.
Гибель людей возле укрытия в Киеве
В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. Двери в него, по данным полиции, были закрыты.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.
Cогласно результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.
2 июня первому заместителю председателя Деснянской районной государственной администрации, директору медицинского учреждения и его заместителю сообщили об подозрении в служебной халатности. Охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, повлекшее смерть.
5 июня 62-летнего охранника отправили в СИЗО на два месяца.
20 июня о подозрении сообщили директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.
21 июня суд направил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.