«Начальству — ничего, сторожу — все». В сети возмущены арестом охранника, который не успел открыть укрытие 4 июня, 19:10 Сюжет 62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин — единственный, кто признал вину по делу о закрытом укрытии (Фото:Ґрати)

Голосеевский райсуд избрал меры пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия столичной поликлиники. Самую строгую меру суд назначил 62-летнему охраннику, который не успел открыть дверь в укрытие — два месяца в СИЗО.

В сети такое решение суда вызвало волну возмущения, многие назвали его несправедливым на фоне того, как трое других подозреваемых — руководитель больницы, его заместитель и чиновница из РГА — получили домашний арест.

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Что случилось?

В ночь на 1 июня в Киеве погибла 9-летняя девочка и две женщины, которые оказались на улице во время российской ракетной атаки. После объявления воздушной тревоги они пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но оно оказалось закрыто. Пока они стучали в дверь заведения, рядом упали обломки ракеты.

Всего за неделю до трагедии в КГВА уверяли, что «закрытых для киевлян укрытий во время воздушной тревоги не будет».

На следующий день полиция вручила подозрения трем должностным лицам и охраннику медучреждения в «оставлении в опасности, повлекшей смерть людей».

А уже 3 июня Голосеевский райсуд избрал им меры пресечения. Руководителя поликлиники, его заместителя по техническим вопросам и первую заместительницу председателя Деснянской РГА суд отправил под круглосуточный домашний арест, а 62-летнего охранника поликлиники арестовали на два месяца без права внесения залога.

Единственный, кто признал вину



62-летний сторож Виктор Мошкин в зале суда признал свою вину, но заявил, что совершил преступление непреднамеренно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие.

То, что происходило на заседании, описал корреспондент издания Ґрати.

«Полицейский завел в зал главного подозреваемого — 62-летнего сторожа Виктора Мошкина. Похоже, что он до сих пор в той же одежде, что и был на дежурстве в ночь на 1 июня — в старой кофте, заляпанной краской, спортивных штанах и шлепанцах. На руках — царапины, которые замазаны зеленкой», — пишет журналист из зала суда.

Прокурор просил отправить Мошкина в СИЗО на время следствия, поскольку, по его мнению, на свободе сторож может повлиять на свидетелей — сотрудников поликлиники, да и просто сбежать, что «заведет расследование в тупик».

Сторож в зале суда рассказал свою версию событий 1 июня.

«Прозвучала тревога. Я взял ключи и пошел по коридору. Думаю, приготовлю пока что убежище. Открыл дверь в бомбоубежище. Люди начали стучать в [входные] двери [поликлиники]. Я дошел до регистратуры и тут меня сбило с ног, а потом сверху стекло полетело. Там страшное было», — вспоминает Мошкин.

По его словам, он не успел открыть дверь, потому что ракета прилетела слишком быстро — обломки упали уже через четыре минуты после сигнала тревоги.

«После этого я пошел людям помогать. Принес перекись, бинты. Потом пошел в скорую звонить, перекрывать воду, потому что подвал начало заливать. Потом появился Шугалевич [директор больницы]. Сказал, что мне в таком состоянии лучше уходить отсюда. Я сказал: пока не приедут органы, я никуда не пойду. Я остался на месте. Куда бежать? Плюс там большие ценности, там вокруг компьютеры. Если все это украдут, что мне на это скажут?» — объясняет Мошкин.

Он попросил суд его не арестовывать.

«Мне прятаться некуда. И куда я спрячусь в этой жизни? Это все равно, что заяц убегает от волка. Волк все равно догонит и съест», — говорит мужчина.

Адвокат охранника просил судью ограничиться домашним арестом. По его словам, Мошкин — простой сторож и не сможет повлиять на сотрудников поликлиники, а бежать ему некуда. Но судья решил арестовать его на два месяца без возможности выйти под залог.

В зале суда сторож признал свою вину: «Я не успел выполнить свои служебные обязанности».

На уточняющий вопрос журналистов о том, что ему помешало он вздохнул: «Время. Времени было мало».

Его адвокат собирается подать апелляцию на решение об аресте, сообщают Ґрати.

«Начальству — ничего, сторожу — все»

Мера пресечения охраннику вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Многие пишут, что в деле просто нашли «крайнего».

«Давненько меня так не трясло, как от этого репортажа из зала суда…», — написала главред UAnimals и соучредительница LongDog Media Людмила Смоляр в своем Facebook.

«Два месяца ареста для 62-летнего мужчины за чужую халатность и безответственность», — пишет поэтесса Татьяна Власова.



«Справедливо ли охраннику сидеть пока чиновники перекладывают вину друг на друга?», — спрашивает нардеп от Слуги народа Роман Грищук.

«Назначать крайних — это очень низко и подло для власти! Через неделю эту историю забудут, а дед будет сидеть. Поэтому мне жаль этого деда, у которого хватило мужества взять на себя вину за то, в чем он не виноват», — возмутилась нардеп от ЕС Ирина Геращенко.

Телеведущая Катя Осадчая задалась вопросом, кто приказал охраннику закрывать бомбоубежище.

«Почему тот, кто дал распоряжение и кто не наладил систему, чтобы убежище было открыто и тот кто не проконтролировал это — будет под домашним арестом, а охранник в СИЗО», — пишет Осадчая.



Военный ТрО под ником «желтое пятно в пикселе» в Twitter написал: «Крайний как всегда дед, который в лучшем случае получает минималку за работу сторожем и физически х*й успеет открыть те проклятые двери, которые от него кто-то требует держать закрытыми».

«Ответственность за трагедию обратно пропорциональна реальным полномочиям. Начальству — ничего, сторожу — все», — отмечает специалист по коммуникациям Ярина Ключковская, которая в своем посте раскритиковала судебную систему.

Блогер Татьяна Микитенко вспомнила и о других недавних резонансных делах: «Последние дни — это какая-то демонстрация кончалыг из мира судейства. Дело Тлявова, Тандыр, теперь п*зд*ся, которое такое нарешала по поводу самого беззащитного в процессе».

Журналистка Ирина Андрейцив в своем Facebook предложила создать петицию в защиту охранника Виктора Мошкина.

«Это могло случиться где угодно»

Многие подчеркивают, что проблема с закрытыми укрытиями является системной.

«Укрытия должны быть открыты круглосуточно, каждая минута — это жизнь людей. Поэтому не охранник здесь крайний, а мэр, который принял решение об открытии/закрытии и привел к хаосу», — отмечает украинский активист и военный Олег Симороз.

Депутат Киевсовета, военный медик Алина Михайлова написала критический пост в адрес мэра Киева Виталия Кличко.

«Правда в том, что это СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА из всех районов Киева, а не локальный эксцесс в Деснянском районе. Аналогичная ситуация могла случиться где угодно. Давайте отстраним всех глав РГА. Или, может, городского голову? Ну, чтобы меньше бюрократии», — написала она.

Михайлова отметила, что за 1,5 года полномасштабной войны процесс с проверкой укрытий не продвинулся никуда. Поэтому она призвала всех присоединиться к флешмобу #відкрий_укриття и самостоятельно проверять состояние укрытий и писать об этом в соцсетях.

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В ОП обещают «установить справедливость»



Решение суда подвергли сомнению и в Офисе президента. Там заявили о намерениях разобраться с мерами пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии.



«В столице будем разбираться отдельно, почему так произошло, и, безусловно, хочу сказать, что все люди, которые должны понести ответственность, они будут привлечены к этой ответственности — все должны осознавать, что во время войны каждый за свою работу должен нести полную ответственность», — сказал заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в эфире телемарафона в воскресенье, 4 июня.

«Мы будем отдельно разбираться и с вопросом, почему сейчас такую меру строгую вынесли охраннику — как вы знаете, он остался в СИЗО, а в отношении других людей приняты другие решения. Хочу сказать, что мы должны достичь полной справедливости, ясности в этом вопросе», — добавил он.