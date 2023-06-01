«У каждой проблемы есть фамилия». В Киевской ГВА объяснили, кто ответственен за бомбоубежища и что делать, если они закрыты 1 июня, 14:11 NV Премиум Киевляне направляются в укрытие во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

1 июня ребенок и две женщины погибли, ведь, вероятно, не смогли попасть в закрытое укрытие во время российского ракетного удара по Киеву.

Как такое могло произойти и кто в Киеве ответственен за укрытия, рассказал в интервью Radio NV спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

— Свидетели трагедии говорят, что укрытие не впервые было закрыто и люди обращались с соответствующими жалобами к местным властям — только два дня назад, говорят, что писали соответствующее заявление. В военную администрацию такие обращения поступали из Деснянского района или из любого другого?

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— В целом за каждое укрытие отвечает два человека. То есть два человека — это руководитель заведения — или школы, или детского сада, или больницы, где есть это укрытие; и глава района.

Они нам сегодня сказали, что жалобы относительно того, что это укрытие было закрыто, не поступали. И, в частности, об этом нам сказал начальник департамента по гражданской безопасности Киева.

Поэтому мы уже будем разбираться по ходу. И Национальная полиция тоже будет разбираться, то есть совершать следственные действия. Если эти жалобы были и либо местные власти, либо руководитель этого заведения на это не отреагировали, то это уже их ответственность. В частности, там уже арестовали охранника, который должен был открыть дверь.

— Но этого не сделал. Это же не вопрос одного бомбоубежища. К сожалению, я живу на Борщаговке. Возле дома есть укрытие, на дверях уже больше года большой ржавый замок. Люди тоже пытаются куда-то писать, что-то сделать, но ничего не происходит. В чем заключается ответственность местной власти? Почему за более чем год ничего не сделано?

— Мы за последние, кажется, полтора месяца… Сейчас точно срок не скажу. Как только нам жалоба поступала, мы сразу отреагировали, то есть выезжали на место и выясняли [проблему]. Потому что есть три типа укрытия. Есть государственные, коммунальные и есть частные — те, которые занесены в Фонд защитных сооружений.

Соответственно, если с государственными и коммунальными проблем более-менее не было, потому что за них отвечали руководители районов и постоянно пытались провести ревизии. В Киеве более 4000 укрытий, и их проверить за короткий срок нереально. Просто не хватило бы людей.

И самая большая проблема, больше всего жалоб поступало именно по частным укрытиям. И это подвалы, которые, например, несколько лет назад или несколько десятилетий назад даже отдавали в аренду как рестораны или караоке-бары, или какие-то заведения питания, или что-то еще, а сейчас они должны работать как укрытие. И возникала проблема, что просто и владельцы не хотели туда пускать, например, ночью людей или не находили ответственного человека, который должен был бы открыть это укрытие ночью.

Поэтому мы системно занимаемся этим вопросом и пытаемся все это решить.

Но я скажу, что у каждой проблемы, которая возникает по гражданской защите населения, есть конкретные фамилии. Это значит, что есть человек, который должен за это отвечать.

— Вы говорите, что есть коммунальные, государственные и частные укрытия. А какое соотношение? Есть какая-то статистика?

— Сейчас не скажу статистику. Так или иначе мы работаем над тем, чтобы они работали 24/7.

Например, поступали жалобы, что не пускали людей ночью в школу в укрытие или в больницы.

— Видимо, через вход, а холл закрыт.

— Да. Потому что руководитель заведения боялся, что, если он запустит людей, там будет беспорядок, что-то может произойти, что-то может, как всегда, исчезнуть, потому что охранник же ночью один. Да, такие проблемы были. Мы над ними работаем.

— Вопрос о том, как финансируются эти укрытия, бомбоубежища. Как я понимаю, коммунальные — из бюджета города. Хватает ли денег? И сколько там денег заложено и на что они тратятся?

— Насколько я помню, то заложили примерно 10 миллионов гривен. Мы эту информацию публиковали. Буквально неделю или полторы назад мы проводили ревизию укрытий, мы приглашали журналистов.

Кажется, что более 10 миллионов гривен на это заложено. И местные власти постоянно ищут возможности находить новые укрытия. Вы понимаете, что инфраструктура города старая, есть и новые дома жилые. И, соответственно, найти более-менее укрытие, которое может подходить под стандарты и занести это в Фонд защитных сооружений — это тоже большая работа.

— Фонд защитных сооружений — так называется этот реестр, где должны быть вписаны все укрытия и бомбоубежища. А что он собой представляет, когда его начали формировать? Во время войны, за год можно было собрать информацию?

— Его начали формировать еще в 2014 году.

— А как это происходило? С 2014 года уже было понятно, что у нас недобрая соседка, что она отбирает наши территории. Что происходит с этим реестром?

— Он пытается постоянно увеличиться. Местные власти, главы райгосадминистраций, во-первых, инспектируют наличие укрытий. Имею в виду те, которые уже в фонде. Соответственно, пытаются провести ремонты, где их нужно провести.

А потом ищут еще подвалы или какие-то помещения, которые могут в будущем стать укрытиями, их ремонтируют. Вносят, соответственно, в Фонд защитных сооружений.

— Вернемся к Деснянскому району, где, к сожалению, погибли три человека, в том числе ребенок. Вы уже говорили, что задержали охранника, который то ли заболел, то ли навеселе был и не смог открыть укрытие…

— Я бы не делал поспешных выводов относительно заболевания или «навеселе». Я прекрасно понимаю людей, которые хотят, чтобы наказание наступило здесь и сейчас, но, к счастью, мы живем в демократической стране.

Начальник Киевской городской военной администрации генерал-полковник Сергей Попко сказал о том, что мы должны быть максимально открытыми; чтобы сам процесс, почему это произошло, был максимально открытым, чтобы найти [виновных]. Как я уже говорил, у каждой проблемы есть конкретная фамилия.

Соответственно, следствие потом передаст это в суд, и суд должен действительно вынести приговор: виноват он или не виноват, в чем, и понести соответствующее наказание.

— У меня как раз и вопрос: неужели этого человека сделают козлом отпущения, возложат на него всю вину?

— Точку может поставить только суд. Я вам сказал, что мы хотим быть максимально открытыми и откровенными.

— Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что полиция открыла уголовное производство из-за закрытого укрытия в Киеве во время этой ракетной атаки. Как считаете, сколько придется ждать конкретного результата?

— Я не могу прокомментировать, сколько может длиться следствие, потому что я не следователь и не в Министерстве внутренних дел. Но по крайней мере мы будем ждать каких-то предварительных результатов. Как нам сказал следователь на месте, предварительные результаты могут быть уже сегодня вечером.

Мы будем очень надеяться, что следственные органы сделают определенные выводы. Еще раз говорю: они предварительные, но так или иначе мы хотя бы будем знать, в каком направлении двигаться.

— Мэр Кличко говорит, что договорился с патрульной полицией: теперь во время воздушных тревог правоохранители будут проверять, открыты ли укрытия. Что может сделать конкретно военная администрация, чтобы такие случаи не повторялись с закрытыми укрытиями?

— Насколько я знаю, так или иначе за гражданскую защиту населения отвечает военная администрация. Мы постоянно пытаемся инспектировать и реагировать на заявления киевлян о том, что что-то где-то закрыто, что-то не устраивает или кто-то что-то забыл и поэтому не открылось [бомбоубежище].

Киевляне также, напомню, могут звонить в полицию, если укрытие закрыто, тем более, если это происходит систематически. В будущем, я думаю, учитывая то, что произошло сегодня, эта работа должна максимально усилиться и ускориться.

— Кличко обратился в Офис президента и Правительство после трагедии в Киеве об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей — на время, пока идет следствие. Удастся ли отстранить главу Деснянского района сейчас от исполнения обязанностей?

— Я же не политолог, не могу [такое] говорить. Это будет решение Офиса президента. Я не знаю. Мы будем действовать в соответствии с ситуацией. Комментировать чье-то отстранение — это не моя компетенция.