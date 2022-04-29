Арестованную 93-метровую яхту Медведчука хотят продать — АРМА

29 апреля, 01:49
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Мегахта Roayl Romance (Фото:Schemes (RFE/RL Graphics))

Мегахта Roayl Romance (Фото:Schemes (RFE/RL Graphics))

Яхту подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука Royal Romance, вероятно, выставят на продажу, а полученные деньги направят в украинский бюджет.

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Об этом заявил руководитель отдела коммуникаций Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активов (АРМА) Павел Бульдович в комментарии Схемам.

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Бульдович рассказал, что хорватские правоохранители наложили арест на яхту, чтобы никто не совершал с ней никаких действий:

«После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА по поводу разработки дорожной карты управления этим объектом. Сейчас прокуратура расследует дело Медведчука, в то время как АРМА обеспечивает наиболее эффективный способ управления арестованными активами по этому делу. В дальнейшем АРМА, вероятнее всего, обеспечит реализацию яхты на открытых торгах с обращением вырученных средств в пользу государства».

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О том, что в Хорватии арестовали 93-метровую яхту Виктора Медведчука Royal Romance, стало известно 17 марта 2022 года. В апреле Лычаковский райсуд Львова передал арестованную яхту АРМА.

Как сообщало Слідство.Інфо, в марте 2021-го года яхту пытались спрятать от санкций, переоформив с офшорной компании супруги политика Оксаны Марченко Fregata Marine Ltd на другую — Lanelia Holdings Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, политика хотела вывезти из страны ФСБ РФ, но украинская спецслужба ей помешала.

Президент Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором политик просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

Нужно узнать, благодаря кому в Украине Медведчук стал олигархом – Михаил Подоляк

https://www.youtube.com/embed/FWjJj5SFmxc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Виктор Медведчук Схемы Яхта Арест имущества Программа расследований Схемы АРМА Война России против Украины

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