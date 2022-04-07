Самолет Медведчука теперь служит Украине — Данилов

7 апреля, 21:34
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Алексей Данилов побывал в аэропорту Киев и подчеркнул, что он надежно защищен (Фото:Олексій Данілов / Facebook)

Алексей Данилов побывал в аэропорту Киев и подчеркнул, что он надежно защищен (Фото:Олексій Данілов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что самолет нардепа от ОПЗЖ и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука уже работает на благо Украины.

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В своем Facebook Данилов рассказал, что самолет Медведчука сейчас блокирует взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев:

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"…Воздушные ворота столицы на надежном замке, мимо наших Сил Обороны и пчела без разрешения не пролетит. Но это не все. Есть еще одна хорошая новость — имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный борт путинского кума первым «героически» встретит своих российских друзей".

Он уточнил, что самолет арестовали в соответствии с решением СНБО о санкциях против Медведчука.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1406858059728440

Ранее 7 апреля в Нацполиции сообщили, что в Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука Оксана Марченко. Речь о семи квартирах, двух домах и 300 картин.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, сейчас он находится в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне вторжения записывала видео из Москвы.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Виктор Медведчук Аэропорт Киев (Жуляны) Алексей Данилов Война России против Украины

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