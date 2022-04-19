Будущее Медведчука. Чего ждать подозреваемому в госизмене: обмена на Мариуполь или пожизненного заключения — интервью с Мартыненко 19 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук во Владивостоке, Россия, 5 сентября 2019 года (Фото:Спутник/Микхай Климентьев/Кремлин, REUTERS)

Украинские правоохранители задержали пророссийского нардепа Виктора Медведчука 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

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Почти сразу президент Владимир Зеленский предложил, чтобы Медведчука обменяли на украинцев, находящихся в плену у российских оккупантов. А потом сам Медведчук попросил обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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Насколько Медведчук близок своему куму, диктатору Владимиру Путину; согласится ли Кремль его забрать и какое будущее ждет подозреваемого в госизмене в Украине, Радио НВ анализировало вместе с генеральным директором информагентства Интерфакс-Украина Александром Мартыненко.

— Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины с такой просьбой или предложением обменять его на военных и гражданских Мариуполях. Что это значит, по вашему мнению?

— Трудно сказать, какова была его мотивация. По-видимому, он считает, что это красивый жест, что он может помочь как-то освободиться людям из Мариуполя. Относительно эффективности сомневаюсь. Как сказал советник главы Офиса [президента] Михаил Подоляк, я очень сомневаюсь, что россияне на это пойдут. Думаю, что и сам Медведчук сомневается.

— Нужен ли Кремлю Медведчук?

— Теоретически его могут обменять на женщин и детей, которые сидят в Мариуполе. Кремль может пойти на это. Причем не на многих, а на тех, кто страдает. Я буду очень удивлен, если его обменяют на украинских военных, членов полка Азов. Потому что для России именно полк Азов является олицетворением того, с чем они якобы борются, т.е. «нацизма». Для них гораздо важнее разбить полк Азов и уничтожить его, чем получить Медведчука в Россию, где с ним неизвестно что делать.

— Есть пока не подтвержденная информация, что якобы Россия потратила сумасшедшие деньги — пять миллиардов долларов с 2014 года — на построение пятой колонны, которая должна была подготовить почву для вторжения путинских войск. Главным держателем средств был якобы именно Медведчук. Есть ли угроза того, что от него хотят избавиться в Кремле?

— У него были всегда свои отношения именно с Путиным, а не с Кремлем вообще. Общеизвестен факт, что у него не очень хорошие отношения с окружением Путина. [Медведчук] выходил напрямую на Путина, а тот ставил задачу перед многими чиновниками, чтобы помочь бизнесу Медведчука или другим его проектам. Это делалось без энтузиазма, потому что сидящие на высоких должностях в Москве люди не понимали, почему именно они должны помогать человеку, которого они не очень уважают.

Они понимают: главное это Россия, а в Украине сидят люди, которые решают свои собственные проблемы.

Но я не знаю, какие сейчас отношения у Путина с Медведчуком. Никто не знает — можно только догадываться. Возможно, он для Путина родной человек, которого нужно вытащить. Возможно, он, получив информацию, куда делись [деньги], действительно может изменить отношение.

— Упрекают пятого президента Петра Порошенко, что он восстановил Медведчука в украинской политике, когда Медведчук стал одним из переговорщиков. Это произошло по инициативе Кремля?

— Сейчас не помню, кто предложил. Ходили слухи, что это была даже Ангела Меркель. Сейчас думаю, что это не так важно.

Важно то, что для Порошенко это был связной между ним и Путиным. Были экономические [вопросы] относительно бизнеса, которые так или иначе решались тогда с Россией. И Медведчук в этом плане был идеальным посредником, который на этом, как стало известно потом, еще и зарабатывал.

— Если его не обменяют, какое будущее может его ждать в Украине? Его признают виновным в госизмене, он получит пожизненное заключение?

— Если его не обменяют, будет приговор. Когда это произойдет, мне сложно сказать. Я не уверен в пожизненном заключении, но какой-то срок он получит.

Если его сейчас не обменивают на женщин и детей, то все будет зависеть от того, будут ли в плену со стороны России равные Медведчуку по значению, по должности. Условно: россияне возьмут кого-то в плен из украинских политиков и тогда возможно, что его обменяют даже с приговором.

Единственное — он гражданин Украины, а не России, поэтому это будет называться не обмен, а какая-то форма передачи человека другой стране. Все зависит от того, что будет на фронте, что будет с Украиной, с Россией, какие будут отношения.

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