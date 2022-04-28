У домработницы Медведчука во время обыска изъяли полмиллиона долларов 28 апреля, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Откуда у домработницы Виктора Медведчука такие деньги, пока не известно (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

Во время обыска у домработницы прокремлевского нардепа Виктора Медведчука правоохранители изъяли полмиллиона долларов.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110−2 УК Украины у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола — а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука», — рассказала она у себя в Facebook.

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Ранее обыски в рамках дела о финансировании военной агрессии РФ против Украины прошли у братьев Медведчука и еще одного пророссийского нардепа-коллаборанта Тараса Козака.

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