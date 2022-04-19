Антиквариат, 100 картин и яйца Фаберже. Полиция провела новые обыски в домах Марченко и Медведчука — видео 19 апреля, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Прокуроры готовятся арестовать активы Марченко (Фото:Скриншот видео НПУ/Facebook)

18 апреля полиция провела санкционированные обыски в домах лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как сообщили в Нацполиции, обыски прошли в рамках мер по аресту активов, конечным бенефициаром которого является Марченко.

В домах на территории Киева и Киевской области обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного нардепа, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

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«Сумма выявленного имущества устанавливается. Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры», — отметили в Нацполиции.

Там напомнили, что по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы искусства и транспортные средства.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

6 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

Оксана Марченко покинула территорию Украины 18 февраля до начала вторжения России в Украину. По данным СМИ, автомобиль Марченко вместе с двумя мужчинами (предположительно охранниками) выехал в Беларусь через КПП в Черниговской области.

14 апреля Оксана Марченко дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила о пытках, которые, якобы, применяют к Виктору Медведчуку.





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