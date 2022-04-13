«Не является гражданином РФ». В Кремле ответили на предложение Зеленского по обмену Медведчука 13 апреля, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Медведчука задержали 12 апреля (Фото:Володимир Зеленський/Facebook)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных, заявил, что «Медведчук не является гражданином РФ».

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«Что касается обмена, о котором заговорили в Киеве, то Медведчук не является гражданином РФ и не имеет отношения к операции. Мы не знаем, хочет ли он сам участия РФ в решении этой ситуации», — сказал он.

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По его словам, Кремль будет «следить за ситуацией» и задержание Медведчука якобы «ясная иллюстрация, что на деле представляет из себя киевский режим».

Песков поблагодарил Медведчука «за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение вопросов гуманитарного характера», но добавил, что он занимался этим «по прямой просьбе киевских властей».

Спикер Путина считает, что Медведчук якобы «всегда был за мир, выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе».

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«Кстати, если бы в своё время эти его идеи учитывались бы и легли в основу госполитики Украины, никакой военной операции не было бы», — сказал он.



Песков добавил, что «никаких закулисных отношений с РФ Медведчук не имел», а в отношении Медведчука проводился судебный процесс, который якобы «абсолютно политически мотивированный под надуманными предлогами».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.

Подозреваемый в госизмене нардеп, являющийся кумом главы кремлевского режима Владимира Путина, сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

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