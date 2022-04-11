Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука

11 апреля, 16:00
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Виктор Медведчук (Фото:www.radiosvoboda.org)

Виктор Медведчук (Фото:www.radiosvoboda.org)

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Следователь судья Лычаковского райсуда Львова вынес решение о передаче яхты Royal Romance нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Transparency Ukraine.

В марте яхту Медведчука арестовали.

https://twitter.com/TransparencyUA/status/1513452335091044360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513452335091044360%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fukrayina%2Fsud-peredav-arma-areshtovanu-yahtu-medvedchuka-2034181.html

7 апреля Нацполиция сообщила, что в Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Видео дня

27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ГБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Виктор Медведчук Яхта АРМА

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