Суд передал АРМА арестованную яхту Медведчука 11 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:www.radiosvoboda.org)

Следователь судья Лычаковского райсуда Львова вынес решение о передаче яхты Royal Romance нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.

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Об этом сообщает Transparency Ukraine.

В марте яхту Медведчука арестовали.

7 апреля Нацполиция сообщила, что в Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко.



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27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ГБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

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