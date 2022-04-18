Медведчук попросил Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя — видео

18 апреля, 13:05
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Виктор Медведчук (Фото:ОПУ)

Виктор Медведчук (Фото:ОПУ)

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Подозреваемый в государственной измене и задержанный при попытке бежать из Украины народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей окруженного войсками РФ города Мариуполь Донецкой области.

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Видео с обращением Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день, и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — заявил Медведчук.

Видео дня
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1515994577433411584

В заблокированном российскими войсками Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей. Город продолжают защищать бойцы полка Нацгвардии Азов, 36-й бригады морской пехоты и пограничники.

Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, он причастен к срыву контрактов на поставку угля из ЮАР в Украину и организации незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.

12 бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Обмен Война России против Украины

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