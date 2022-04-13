Зеленский подтвердил, что Медведчук был схвачен во время попытки бегства из Украины и предложил обменять его на пленных украинцев 13 апреля, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что кум кремлевского диктатора Путина Виктор Медведчук был схвачен во время попытки бегства из Украины.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Глава государства назвал символичным то, что Медведчука поймали в День космонавтики. Зеленский считает цинизмом то, что глава ОПЗЖ был одет в форму украинских защитников.

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«Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин. Вот такой патриот», — заявил президент.



Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые попали в плен к оккупантам.

«Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую ​​возможность», — заявил Зеленский.

12 апреля вечером президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве. Подробности спецоперации расскажет президент или глава СБУ.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, он находился в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что пророссийский политик не покидал Украину.

Супруга Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне вторжения записывала видео из Москвы.

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