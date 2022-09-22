Конец войны не зависит от падения режима Путина — Зеленский 22 сентября, 22:08 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский считает, что конец полномасштабной войны России против Украины не зависит от падения режима диктатора Владимира Путина.

В интервью немецкому таблоиду BILD, полная версия которого была опубликована в четверг, 22 сентября, глава государства сказал, что не связывает падение режима Путина с концом войны.



Видео дня

«Режим Путина точно закончится. Когда? Это решает, наверное, народ России… Вопрос, мне кажется, не в людях, а в философии их режима, сохранения их власти, философии отношения к Украине. Если они не изменят свою доктрину, неважно, кто будет вместо него… Вопрос в том, чтобы человек повернул свой мозг и хотел жить в мире, относился к соседям с уважением… Что у Путина повернется его ум и политика, я бы не ожидал», — заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украине нужно быть очень мощной на поле боя, чтобы потом, если придется, быть мощной за столом переговоров. Он добавил, что сегодняшний режим в России понимает только силу.

Зеленский также сказал, что российский диктатор сам идет к тому, что никто не будет садиться с ним за стол переговоров. По мнению президента, переговоры со страной-агрессором возможны только в тот момент, когда она уйдет с украинских территорий.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе "частичной" мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.



Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.