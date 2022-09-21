«Между Путиным и Шойгу есть конфликт». Любой ход диктатора ухудшает его положение — интервью с политологом Преображенским 21 сентября, 18:24 Эксклюзив НВ Москва, 21 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российский политолог Иван Преображенский считает, что любой ход диктатора Владимира Путина ухудшает его положение.

Тогда зачем ему нужны «референдумы» на оккупированных территориях и какой конфликт существует между Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, Преображенский проанализировал в интервью Радио НВ.

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Разговор состоялся 20 сентября, за день до оглашения Путиным частичной мобилизации в России.

— Псевдореферендумы на оккупировных Росиией украинских териториях пройдут 23−27 сентября. Мы понимаем, что и зачем делают вот эти гауляйтеры, колаборанты. Они считают, что если их примут в состав России, это значит, что они «в домике». А России это зачем? Какие могут быть последствия, на ваш взгляд?

— Россия тоже понятно зачем это делает. Ровно с теми же самыми целями. Владимир Путин боится проводить полноценную мобилизацию.Одновременно с новостью о том, что собираются все-таки проводить этот спектакль о якобы референдумах, Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла поправки, резко ужесточающие уголовное законодательство в отношении военнослужащих. За отказ от участия, по сути дела, в военных действиях теперь будут давать три года в России. Там до 10 лет [наказания] за разные нарушения связанные так или иначе с военными действиями. Соответственно, понятно, что будут гнать на фронт гораздо жестче.



И это все дает картину довольно простую, Владимир Путин все-таки включает сценарий «мы объявляем все это своей территорией», дальше начинает с двойными, с тройными усилиями размахивать ядерной бомбой, грозить тактическим ядерным оружием и заявлять, что если ВСУ продолжит наступление, мы, РФ, нанесем удар тактическим ядерным оружием. Вот это их позиция.

Мне кажется, что, в принципе, нет смысла серьезно на это реагировать. И на это надо реагировать именно как на спектакль, сообщая, что с таким же успехом Украина может объявить о проведении референдума о присоединении к Полтавской области Белгородской, Курской областей, Приморского края РФ и территорий. Я думаю, что Одесская киностудия снимет ролики о том, как голосуют россияне, лучше и качественнее, чем это сделают пропагандисты. Точнее — уже скорее всего сделали. Я уверен, что эти ролики уже сняты.

— У меня есть такое впечатление, что вот эти псевдореферендумы окончательно делегитимируют оккупацию Крыма. Россия утверждала, что волеизъявление там действительно прошло, что крымчане всегда хотели в Россию, и что действительно будет апокалипсис, если что-то упадет на территории Крыма. Не считаете ли вы, что если пройдут эти референдумы, РФ объявит оккупированные территории Россией, это окончательно ставит под сомнение то, что Россия может распоряжаться Крымом?

— Мне кажется, что тут и сомнений особенных уже нет. Тем более, что Владимир Путин действительно всеми своими действиями, начиная с 24 февраля как минимум, делегитимизирует все те небольшие, прямо скажем, но все-таки хоть какие-то (иллюзорно у многих — бывшие) ощущения того, что Крым входил в состав России хотя бы с некой видимостью не то, чтобы законности, но, по крайней мере, это называли во всех мировых медиа именно аннексией, а не оккупацией.

Теперь это та же самая оккупация будет по всем ощущениям. Но самое главное было сделано еще раньше. Миллионы украинских беженцев в ЕС закрыли навсегда вопрос о том, как будет происходить деоккупация Крыма. Как Украина решит — так и будет. И вопрос о том, куда будут деваться миллионы россиян, въехавших в Крым после аннексии, и что будет с теми, кто принял для себя Россию, — это уже будет вопрос этих жителей и Украины, когда произойдет деоккупация.

Никакого серьезного международного вмешательства, международного принудительного контроля, о чем раньше многие эксперты, западные особенно, говорили, после миллионов украинских беженцев в ЕС не будет.

Поэтому Путин полностью разрушил все сдерживающие механизмы для деоккупации Крыма. И вы правы: эти референдумы будут последним шагом. Потому что и крымский так называемый референдум, который, конечно, им не является, потому что на оккупированной территории невозможно провести свободное голосование, перестанет кем бы то ни было всерьез восприниматься; и девальвируется буквально на глазах в течении этих нескольких дней.

— Мы же понимаем, что Донецкая область не оккупирована полностью, сейчас происходит частичная деоккупация этой области. Тоже самое происходит с Луганской областью. Харьковская — освобождена, кусок Херсонской — освобожден. Может ли Кремль отмотать? Использует ли это Кремль просто для того, чтобы шантажировать, сказать, что «давайте быстро мириться, иначе мы это заберем»?

— Я думаю, что мириться сейчас никто не готов, потому что еще есть заявление [пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия] Пескова о том, что никакой возможности переговоров сейчас не просматривается. Понятно, что Кремль максимально жесткую шантажистскую роль в этой ситуации занимает. Очевидно, что речь идет о том, что он давит на то, чтобы начать какие-то переговоры, но вряд ли прямо сейчас.

Все знают, что дата потенциальных переговоров — это где-то ноябрь и, возможно, саммит G20. Именно эта дата постоянно обсуждается. Но в данном случае они безусловно в любой момент могут отмотать назад.

Именно поэтому нет никакого вообще уже практического смысла всерьез за этими играми и спектаклями следить. Потому что, во-первых, можно не провести никакие референдумы. Во-вторых, можно на этих референдумах поставить такие варианты ответов, которые не будут никого ни к чему обязывать, в том числе эти оккупированные территории и этих гауляйтеров, которые поставлены российскими оккупационными войсками. Мало того, если они примут решение на этих как бы референдумах, как бы проголосуют за вхождение в состав России (мы понимаем, что там во многих местах даже голосовать некому), то это совершенно не обязывает Россию их принимать. В эту игру можно играть очень долго, в несколько этапов, каждый раз снова шантажируя и говоря, что «а вот если сейчас вы с нами не договоритесь, то мы примем делегацию Донецкой и Луганской „народных республик“ в Кремле, с ними будет говорить лично Владимир Путин, и вот тогда станет возможно, что мы их признаем». Шантаж может быть многоярусным. И я думаю, что его надо деконструировать на начальном этапе.

— Это все происходит, конечно, в контексте контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как изменился баланс сил в Кремле после того, что мы увидели, как бежит российская армия?

— Есть ощущение, что в Кремле возник новый дополнительный конфликт, о котором говорили с начала войны, но которого в реальности не было скорее всего. Было внутреннее молчаливое противостояние — это максимум. А сейчас есть очевидный конфликт между политической частью Кремля, которая отвечает за оккупированные территории, и военными.

Военные явно не готовы выполнять все политические указания людей, которые не в состоянии обеспечить для военных благоприятные (с дипломатической и с политической точки зрения) условия. Военные не хотят быть крайними.

Очевидно, что идет попытка повесить всех собак на министра обороны Сергея Шойгу. Не смотря на то, что это очень укорененный в российской власти и политике человек, который пришел туда задолго до того, как Владимир Путин вообще кем-то в своей жизни стал. А сейчас его могут начать выковыривать, в том числе для того, чтобы у Путина были более развязаны руки.

Кремль при этом дает сигнал, что сам Путин не хочет жесткого решения. Это, конечно, очевидная ложь: именно он является двигателем всех жестких решений. И вот там назревает такой конфликт. Вот теперь конфликт между Путиным и Шойгу, очевидно, есть.

Путин находится после харьковского поражения в положении, которое называется цугцванг. Любой его ход ухудшает его положение, а времени у него не хватает. Соответственно, он застрял в этой ловушке, он не может отвести войска, он не может объявить всеобщую мобилизацию. И он начинает выдумывать сценарии просто для того, чтобы сменить повестку дня, что называется, а пока суть до дела, авось, удастся выкрутиться; а заодно — попытаться затормозить любыми способами наступление, идущее и в Херсонской области постепенно, для того, чтобы дать военным перегруппироваться и не усугублять противостояния между политическим кремлевским руководством и военными.

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— Впервые мы увидели, что снято это табу на то, что нельзя ругать Путина, нельзя говорить плохо про великого вождя. Мы действительно это увидели со стороны ватников после событий в Харьковской области. Кажется, что Путин пошел на поводу у ватников в тот момент, когда российские войска ударили ракетами по Харьковской ТЭЦ. В этих ультранационалистических телеграмм-каналах разгонялось, что нужно срочно бить по критической инфраструктуре, сбрасывать бомбы. И вот это произошло. Он раньше этого не делал. Как вам кажется, это какой-то серьезный симптом?

— Мне кажется, что это истерическая реакция с его стороны, месть. И по большому счету мы же прекрасно понимаем, что и Мариуполь, и Харьков отвечают ровно за то, что они были в основном русскоязычными городами. Жителей этих городов лично Путин считает предателями, о чем он практически открытым текстом говорил. В его картине мира это, что называется, его люди, которые его предали. Он на них очень рассчитывал. И это его неадекватное восприятие окружающей действительности ситуацию значительно усугубляет. Я уверен, что он в чем-то пошел здесь и на поводу у радикальных сторонников войны, но, с другой стороны, Песков очень четко оборвал их, многим из них пришлось аккуратно извиняться (например, Геннадию Зюганову), объяснять, что они вовсе не всеобщую мобилизацию имели ввиду в эти два дня, когда они жестко все высказывались.

Понятно, что Путину очень хотелось бы провести всеобщую мобилизацию. Но ситуация в российском обществе такова, что общество не готово ее поддержать. Он это понимает. Он пытается сместить настроения в обществе и постепенно приучить его к неизбежности мобилизации. Но момент этот явно еще не наступил. И критика со стороны радикалов ему тут совершенно не нужна.

Я уверен, что были гораздо более жесткие, неофициальные сигналы из серии звонков главного пропагандиста Кремля Алексея Громова, который очень хорошо ругается матом на всех, кто находится ниже его по иерархии. Я уверен, что там были трехэтажные матерные выступления в адрес всех пропагандистов, которые сказали лишнего. И сейчас, обратите внимание, уже гораздо осторожнее все высказываются, и таких криков практически нет.

Предполагаю, что будет еще и показательная порка. Просто еще не определились, кого именно выбрать в качестве жертвы для того, чтобы дать понять всем этим радикалам, что нельзя «бежать впереди батька в пекло»; он сам заведет страну туда, куда ему надо.

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