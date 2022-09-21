Мобилизация в РФ: Шойгу заявил, что может собрать «25 млн солдат», но призовет лишь 300 тысяч 21 сентября, 09:59 О «частичной мобилизации» РФ пришлось объявить из-за огромных потерь в Украине (Фото:Mikhail Tereshchenko/REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, кого из граждан страны отправят «пушечным мясом» на войну против Украины в рамках объявленной «частичной мобилизации».

По его словам, в первую очередь на фронт пошлют якобы лишь тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность или боевой опыт.

Всего же кремлевский режим решил мобилизовать для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине 300 тысяч россиян.

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При этом Шойгу утверждает, что в случае необходимости может собрать армию из 25 млн человек.

Кроме того, он также решил озвучить официальные цифры потерь ВС РФ в Украине, занизив их на 48 173 человека (5937 при реальных 54110 убитых).

21 сентября в утреннем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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