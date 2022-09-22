Это выход для Путина. Если он не воспользуется им, то не выживет 22 сентября, 20:37 Эксклюзив НВ

Конец игры для Путина. Надеюсь, не для всех нас

Путин сыграл в игру «злой и добрый полицейский». Сначала частичная мобилизация, поддержка референдумов на оккупированных территориях, а затем не слишком тонкий намек на применение ядерного оружия, если мы не согласимся на его «злой план». Затем — жест доброго полицейского, с освобождением 220 украинских военнопленных и 10 иностранных граждан в обмен на 55 россиян, в том числе, на близкого друга и кума Путина — Виктора Медведчука. Мол, если вы сделаете то, что я велю, то будете вознаграждены, я могу быть «добрым», в противном случае, будете страдать от боли, боли будет много.

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И чего же Путин хочет?

Понять Путина не мудрено. Чего он хочет, так это сохранить то, что сейчас захвачено в Украине: части Донецкой и Луганской области, Крым плюс районы в Запорожской и Херсонской областях. Последняя — это сухопутный коридор в Крым.

Проведя референдумы на новооккупированных территориях на предмет присоединения к России, он затем будет утверждать, что это российские территории, давая себе повод использовать ядерное оружие для обороны. Так как российская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия, когда сама Россия находится под угрозой.

Это угроза, хотя он как бы игнорирует тот факт, что территории, которые он считает Россией — незаконно аннексированный Крым и собственно Россия (многочисленные военные/инфраструктурные объекты, особенно вокруг Белгорода) были атакованы Украиной. И до сих пор ядерного ответа со стороны России не последовало.

Последнее предполагает, что все это — блеф, и Запад так это и воспринимает. Посмотрите публичные заявления главы НАТО Столтенберга и других. Путин делает это из-за слабости — проигрывает войну в Украине. А реакция Запада была обнадеживающей — обязательство увеличить поддержку Украины.

Вчера я разговаривал с различными наблюдателями/экспертами по России/Путину, которым доверяю, и они хором сказали:

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