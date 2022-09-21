К чему приведет истерика Путина. Несколько самых реалистичных версий дальнейшего хода войны и ситуации в мире 21 сентября, 21:54 Эксклюзив НВ Российский диктатор объявил мобилизацию и снова пугает Запад ядерным ударом (Фото:Коллаж НВ)

Путин, пытаясь переломить ход неудачной для себя войны, пригрозил Западу ядерным оружием, заранее признал «референдумы» на оккупированных территориях и запустил в РФ мобилизацию. Но эксперты уверены: тем самым он направил свою страну во внутренние потрясения, ничего не изменив на фронте.

Утром 21 сентября хозяин Кремля Путин еще раз объявил Украине великую войну, не объявляя ее.

Если впервые, 24 февраля, он это сделал, заявив о начале «специальной военной операции», то сейчас все произошло под предлогом «референдумов» на оккупированных землях Украины, угроз НАТО ядерным оружием и отмашки о начале «частичной» мобилизации в РФ.

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Как пояснил Путин, спецоперация идет успешно – армия РФ постепенно «освобождает» Донбасс. Именно это, по словам диктатора, теперь является ключевой задачей России. Но беда в том, что уточнил хозяин Кремля, что линия фронта растянулась на тысячу километров, а россиянам противостоит не только «неонацистские формирования», но и «фактически вся военная машина коллективного Запада».

Ответить этой «машине» Путин планирует на поле боя, привлекая в армию оккупантов еще сотни тысяч россиян. Кроме того, он предупредил, что в случае "угрозы территориальной целостности" РФ Москва применит ядерное оружие. "И это не блеф", - добавил диктатор. А его признание «референдумов» в оккупированных районах Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области еще даже до их начала, хотя результат «голосования» заранее известен, показывает, что угрозой территориальной целостности могут стать даже удары ВСУ по оккупантам в этих регионах.

Путин пообещал россиянам «частичную» мобилизацию, - мол, только тех, кто в запасе, и имеет армейский опыт. Но в его соответствующем указе никаких ограничений по этому процессу нет. Зато есть один пункт, который Кремль не стал обнародовать.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что речь идет о количестве будущих мобилизованных – 300 тыс. Эту цифру впервые озвучил министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Необходимость в этих силах, на треть превышающих приблизительную численность первичной группировки РФ, начавшей полномасштабное вторжение, он объяснил парадоксальным образом. Мол, за время «сделки» ВСУ потеряли 100 тыс. из начальных 200 тыс своих военных, поэтому дополнительно поставили «под ружье» еще 300 тыс. За это же время россияне, по словам Шойгу, потеряли 5937 бойцов. Но «против нас работает вся натовская спутниковая группировка: более 70 военных и более 200 гражданских спутников разведывают места расположения наших подразделений». Министр добавил, что мобилизационный ресурс РФ составляет 25 млн. рублей.

По этому поводу президент Владимир Зеленский заявил: «Путин видит, что его подразделения просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большая часть вторгающихся к нам просто бежит. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат».

Также украинский лидер назвал «референдумы» фейковыми, и добавил, что не верит в то, что Путин применит ядерное оружие.

Чего действительно следует ожидать Украине – как на линии фронта, так и в сфере международной поддержки? НВ вместе с экспертами смоделировал наиболее реалистичные сценарии развития событий.

Последствия для Украины

Плохого сценария для Украины после заявлений Путина о мобилизации не может быть, убежден Александр Коваленко, военный эксперт по Информационному сопротивлению. Ведь, по его словам, в России не получится собрать такое количество мобилизованных, которое они планируют.



А даже если это удастся, - где их учить, чем их обеспечивать? «Путин объявил о 300 тыс., но их всех нужно материально-технически обеспечить оружием, снаряжением, техникой и прочим, если из них будут формировать подразделения, – отметил эксперт НВ. – 300 тыс. – фактическое количество подразделений личного состава, участвовавших за 7 месяцев войны в Украине. В начале вторжения это было 180 тыс. личного состава, сконцентрированного у наших границ со стороны России и Белоруссии, а также на временно оккупированном полуострове Крым. А потом были постоянные ротации и восстановление боеспособности, отведение на восстановление боеспособности подразделений и т.д.



Чтобы обеспечить 300 тыс. мобилизованных, нужно тысячи единиц техники совершенно разной номенклатуры. А этого не хватает России даже для воюющих сейчас.



Поэтому «частичная» мобилизация, по мнению Коваленко, это проблема, в первую очередь, для РФ. Потому что она не только поднимает вопрос об обеспечении, но еще и о принудительной, даже репрессивной мобилизации – с использованием элементов законодательства, которое накануне заявления Путина в РФ ожесточили в отношении разных мобилизованных, военнослужащих и дезертиров.



Военный эксперт Олег Жданов также отмечает НВ, что вопрос мобилизации для РФ будет сложным. Он обращает внимание на то, что хотя она начнется сейчас, это будет означать, что «новых» русских солдат могут применять не раньше начала весны.



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