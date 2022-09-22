Почему мобилизация в РФ не изменит ход войны до конца года, а ядерные угрозы Путина не помешают наступлению ВСУ — анализ ISW 22 сентября, 08:44 Украинские военнослужащие в районе Изюма осматривают российский танк, на который они установили флаг Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Частичная мобилизация в РФ не изменит ход войны и способность Украины продолжать наступление в этом году, ее влияние может проявить (или не проявить) себя лишь в следующем году. А ядерные угрозы Путина не абсолютно прямолинейны и в его речи не были напрямую привязаны к аннексии украинских территорий. Украина и Запад не должны ни игнорировать эти факторы, но и не преувеличивать их.

Такие выводы озвучивает американский Институт изучения войны по итогам вчерашних заявлений и решений Путина.

Аналитики ISW призывают не рассматривать речь диктатора как явную угрозу того, что РФ применит ядерное оружие против Украины, если ВСУ продолжат контрнаступление, освобождая оккупированные территории уже после фиктивных «референдумов» и аннексии. Они полагают, что в своем обращении, несмотря на очевидные угрозы, Путин не стал прямо заявлять, что российский «ядерный зонтик» накроет собой и аннексированные территории Украины, как не стал увязывать и тему аннексии с мобилизацией. «Тот факт, что он упомянул все три темы в одном выступлении, явно подразумевал связь между ними, но он пытался избежать очевидности такой связи», — подчеркивают в Институте.

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Комментируя решение Кремля объявить частичную мобилизацию, эксперты ISW озвучивают такие выводы:

это решение отразило многие проблемы, с которыми уже сталкивается Россия в ходя своего вторжения в Украину — и которые Москва « вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы»;

вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы»; частичная мобилизация не обеспечит армии РФ значительную боевую мощь за нескольких месяцев ( «Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя даже это еще не очевидно»);

«Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских вооруженных сил в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя даже это еще не очевидно»); если мобилизовать россиян действительно будут « поэтапно», как заявил Шойгу, то это, предотвратит внезапный приток войск, который мог бы резко изменить ход войны. ( «Таким образом, частичная мобилизация не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории в течение зимы», — уверены в ISW);

поэтапно», как заявил Шойгу, то это, предотвратит внезапный приток войск, который мог бы резко изменить ход войны. «Таким образом, частичная мобилизация не лишит Украину возможности освободить большую часть оккупированной территории в течение зимы», — уверены в ISW); важно понимать, что часть российских резервистов уже была переброшена для участия в войне против Украины ( В ноябре 2021 года представители западных разведок заявляли, что Россия призвала « десятки тысяч резервистов» в рамках своей довоенной скрытой мобилизации. А в июне 2022 года украинские военные сообщили, что армия РФ направила в Украину 80 000 человек из мобилизованного резерва. Таким образом, армия РФ «вероятно, уже призвала наиболее боеспособные резервы […], что позволяет предположить, что нынешняя частичная мобилизация изначального начнется с привлечения менее боеспособного личного состава», пишет ISW);

В ноябре 2021 года представители западных разведок заявляли, что Россия призвала десятки тысяч резервистов» в рамках своей довоенной скрытой мобилизации. А в июне 2022 года украинские военные сообщили, что армия РФ направила в Украину 80 000 человек из мобилизованного резерва. Таким образом, армия РФ «вероятно, уже призвала наиболее боеспособные резервы […], что позволяет предположить, что нынешняя частичная мобилизация изначального начнется с привлечения менее боеспособного личного состава», пишет ISW); очень немногие российские резервисты, кроме тех, кто уже воюет в Украине, имеют боевой опыт , а система подготовки в армии РФ такова, что « резервисты изначально плохо обучены и не проходят переподготовку по окончании срока призыва»;

, а система подготовки в армии РФ такова, что резервисты изначально плохо обучены и не проходят переподготовку по окончании срока призыва»; противоречивость сообщений, исходящих из Москвы, оставляет открытым вопрос о том, какую подготовку на самом деле получат мобилизованные до отправки на фронт ( Описанный Сергеем Шойгу процесс поэтапного обучения « занял бы недели, если не месяцы, чтобы перевести резервистов после гражданской жизни в состояние боевой готовности». Однако военный комиссариат в Курской области, с другой стороны, объявил, что резервисты моложе 30 лет будут отправлены в армию немедленно без дополнительной подготовки).

Таким образом, объявленная в РФ частичная мобилизация не изменит ход войны в текущем году, а в следующем может оказать — либо не оказать — существенное влияние на способность России продолжать операции в Украине хотя бы на нынешнем уровне, делают вывод аналитики ISW. «Украина и Запад не должны ни отбрасывать [этот фактор], ни преувеличивать его», — заключают они.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



украинские силы, вероятно, продолжают наступательные операции в районе Лимана;



украинские силы нанесли удары к северу и востоку от Херсона в рамках кампании поражения российских логистических, военных и транспортных целей в Херсонской области;

украинские и российские источники сообщали о трех зоны « кинетической активности» ( взрывов) 21 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей в районе Высокополья;

кинетической активности» взрывов) 21 сентября: к северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей в районе Высокополья; субъекты РФ продолжают усилия по тайной мобилизации, несмотря на заявление Владимира Путина об официальной частичной мобилизации.

назначенные Россией оккупационные « власти», вероятно, усиливают силовые и фильтрационные меры на оккупированных территориях Украины в рамках подготовки к фиктивным « референдумам» и аннексии.

Карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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